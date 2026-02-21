La NASA sorprendió con una foto de una laguna de Argentina por su increíble forma.

Salinas Las Barrancas Laguna Salinas Las Barrancas. (Foto: GBA).

¿Y el rosa? El característico tono se debe, en gran medida, a la presencia del alga Dunaliella salina, un organismo que prospera en ambientes con altísima salinidad. Durante la temporada húmeda, cuando el agua diluye la concentración de sal, el color puede virar hacia rojizos o pardos. Pero a medida que el sol hace su trabajo y la salinidad se dispara, las algas disminuyen y el ecosistema queda dominado por bacterias y arqueas que intensifican ese rosa tan llamativo.

Es posible observar aves como el cardenal amarillo y el flamenco chileno, cuyos tonos también dependen de los carotenoides presentes en su dieta, compuesta por microorganismos y pequeños crustáceos. Todo está conectado, aunque desde arriba parezca un simple manchón de color.

La imagen difundida por la NASA no sólo deslumbra por su belleza. También funciona como un registro científico de cómo el clima, la salinidad y los microorganismos interactúan para modelar paisajes únicos en el planeta.