La NASA activó la vigilancia planetaria: la posible colisión contra un asteroide
La NASA confirmó que mantiene bajo seguimiento al asteroide 2024 YR4, un objeto cercano a la Tierra que generó atención internacional en las últimas horas.
Si bien en las primeras observaciones se contempló una posibilidad técnica de impacto, los datos más recientes indican que el riesgo es prácticamente nulo. Aun así, el monitoreo continúa dentro de los protocolos habituales de defensa planetaria.
El seguimiento forma parte de los programas internacionales que buscan anticipar escenarios astronómicos poco frecuentes pero potencialmente relevantes, refinando cálculos orbitales con cada nueva medición.
Qué es el asteroide 2024 YR4 y por qué la NASA lo sigue de cerca
El asteroide 2024 YR4 es un objeto cercano a la Tierra (NEO) clasificado como tipo Apolo. Fue descubierto el 27 de diciembre de 2024 por el sistema ATLAS en Chile y, desde entonces, es observado de manera constante.
Se estima que tiene un tamaño aproximado de entre 40 y 90 metros de diámetro, una dimensión que, en caso de impacto, podría generar efectos locales significativos, aunque no un evento de escala global.
Los asteroides del grupo Apolo cruzan la órbita terrestre, por lo que son vigilados de manera sistemática. La NASA y otras agencias espaciales utilizan telescopios terrestres y espaciales para actualizar su trayectoria con modelos matemáticos avanzados.
Probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 en 2032: lo que dice la ciencia
Las últimas proyecciones ubican la probabilidad de impacto el 22 de diciembre de 2032 en torno al 0,0039%, un valor extremadamente bajo.
En etapas iniciales, cuando la órbita aún tenía mayor margen de incertidumbre, las estimaciones llegaron a superar el 1% en cálculos preliminares. Eso activó una fase temprana de vigilancia reforzada dentro del sistema automatizado de evaluación de riesgos.
Sin embargo, a medida que se incorporaron más datos observacionales, la probabilidad descendió drásticamente. Según los modelos actuales, no existe una amenaza inminente para la Tierra.
Qué efectos tendría 2024 YR4 si impactase la Tierra
Los modelos de simulación indican que un objeto de entre 40 y 90 metros probablemente se fragmentaría al ingresar a la atmósfera, generando una explosión aérea similar a la de un bólido.
En caso de desintegrarse sobre el océano, las probabilidades de generar un tsunami significativo son muy bajas. Si la explosión ocurriera sobre una zona poblada:
-
Un asteroide en el rango inferior podría provocar rotura de ventanas y daños moderados.
Uno cercano al tamaño máximo estimado podría causar daños estructurales locales más amplios.
Aun así, los expertos remarcan que el escenario actual es de riesgo prácticamente inexistente.
La NASA continuará actualizando la información en sus sistemas de monitoreo, ajustando la trayectoria proyectada a medida que se obtengan nuevas observaciones. La vigilancia planetaria es un proceso permanente que busca anticiparse a eventos improbables, pero potencialmente relevantes para la seguridad global.
