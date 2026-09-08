Descubrimientos de la NASA: Venus no es el planeta más cercano a la Tierra

Los científicos Tom Stockman, Gabriel Monroe y Samuel Cordner desarrollaron el denominado método "punto-círculo" (PCM), que considera las distintas posiciones de los planetas a lo largo de sus órbitas para obtener una distancia promedio.

Con este sistema, los resultados cambian: Venus se encuentra en promedio a 1,14 UA de la Tierra, mientras que Mercurio queda a aproximadamente 1,04 UA. De esta manera, el planeta más pequeño del Sistema Solar pasa a ser nuestro vecino planetario más próximo si se utiliza la distancia media a lo largo del tiempo.

El equipo también realizó una simulación de las posiciones de los ocho planetas durante 10.000 años para comprobar el funcionamiento del modelo. Los resultados mostraron una coincidencia de menos del 1% de diferencia respecto de los cálculos obtenidos mediante el método punto-círculo.

Además, el análisis arrojó otra conclusión llamativa: Mercurio sería, en promedio, el planeta más cercano a cada uno de los demás planetas del Sistema Solar. Esto ocurre porque su órbita está muy próxima al Sol, lo que reduce su distancia media respecto de los otros cuerpos cuando se consideran todas sus posiciones posibles.

El descubrimiento también puede tener aplicaciones más allá de modificar la forma en que se explica la organización del Sistema Solar. Calcular con mayor precisión las distancias promedio entre los planetas puede contribuir a realizar estimaciones vinculadas con los tiempos de viaje, el consumo de combustible y las comunicaciones necesarias para futuras misiones espaciales.