Descubrimientos de la NASA: Venus no es el planeta más cercano a la Tierra
Un modelo matemático que analiza las distancias llegó a una conclusión diferente respecto de cuál es el planeta más cercano a la Tierra: es Mercurio.
El Sistema Solar todavía puede esconder datos capaces de modificar algunas de las ideas que durante años se dieron por ciertas. Una de ellas está relacionada con la distancia que separa a la Tierra de los otros planetas y, particularmente, con cuál puede considerarse su vecino más cercano.
Tradicionalmente, Venus fue señalado como el planeta más próximo a la Tierra debido a la distancia existente entre sus órbitas. Sin embargo, esta forma de realizar el cálculo solamente contempla determinados puntos de sus recorridos alrededor del Sol y no considera cuánto tiempo permanecen realmente cerca entre sí.
Un método matemático diferente permitió analizar las distancias promedio entre los planetas durante sus movimientos orbitales. Los resultados determinaron que Mercurio, a pesar de encontrarse mucho más cerca del Sol, permanece en promedio a una menor distancia de la Tierra que Venus.
El descubrimiento de la NASA
El cambio se encuentra relacionado con una nueva manera de calcular las distancias. El método tradicional toma como referencia los radios orbitales: la Tierra se encuentra aproximadamente a 1 unidad astronómica (UA) del Sol y Venus a 0,72 UA, por lo que la diferencia entre ambos recorridos es de alrededor de 0,28 UA.
El problema es que esta cifra representa esencialmente la separación entre sus órbitas cuando se encuentran en determinadas posiciones. Venus y la Tierra se mueven constantemente alrededor del Sol y, durante buena parte de ese recorrido, pueden encontrarse considerablemente alejados. Cuando Venus está del otro lado del Sol, por ejemplo, su distancia respecto de nuestro planeta puede alcanzar aproximadamente 1,72 UA.
Los científicos Tom Stockman, Gabriel Monroe y Samuel Cordner desarrollaron el denominado método "punto-círculo" (PCM), que considera las distintas posiciones de los planetas a lo largo de sus órbitas para obtener una distancia promedio.
Con este sistema, los resultados cambian: Venus se encuentra en promedio a 1,14 UA de la Tierra, mientras que Mercurio queda a aproximadamente 1,04 UA. De esta manera, el planeta más pequeño del Sistema Solar pasa a ser nuestro vecino planetario más próximo si se utiliza la distancia media a lo largo del tiempo.
El equipo también realizó una simulación de las posiciones de los ocho planetas durante 10.000 años para comprobar el funcionamiento del modelo. Los resultados mostraron una coincidencia de menos del 1% de diferencia respecto de los cálculos obtenidos mediante el método punto-círculo.
Además, el análisis arrojó otra conclusión llamativa: Mercurio sería, en promedio, el planeta más cercano a cada uno de los demás planetas del Sistema Solar. Esto ocurre porque su órbita está muy próxima al Sol, lo que reduce su distancia media respecto de los otros cuerpos cuando se consideran todas sus posiciones posibles.
El descubrimiento también puede tener aplicaciones más allá de modificar la forma en que se explica la organización del Sistema Solar. Calcular con mayor precisión las distancias promedio entre los planetas puede contribuir a realizar estimaciones vinculadas con los tiempos de viaje, el consumo de combustible y las comunicaciones necesarias para futuras misiones espaciales.
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