La NASA lanzó un nuevo telescopio para crear un nuevo atlas del planeta Tierra.

Durante sus relevamientos, Roman estudiará cientos de millones de galaxias y registrará supernovas correspondientes a diferentes momentos de la historia cósmica.

La información obtenida ayudará a los científicos a reconstruir cómo fue cambiando la expansión del universo y a profundizar el estudio de la energía oscura. También podrán elaborar mapas de la materia oscura a partir de las pequeñas distorsiones que la gravedad genera sobre la luz proveniente de objetos mucho más lejanos, para determinar cuán habitables son los sistemas planetarios similares a la Tierra.

En cuanto a los exoplanetas, Roman observará cerca de 200 millones de estrellas ubicadas hacia el centro de la Vía Láctea. Utilizará el fenómeno de la microlente gravitacional para detectar cambios temporales en el brillo de las estrellas y, de esta manera, identificar más de 1.000 posibles planetas, para saber qué tipos existen.

El observatorio también cuenta con un coronógrafo diseñado para bloquear la luz intensa de determinadas estrellas y facilitar la observación de planetas gigantes y discos de polvo.

En los próximos días, los controladores extenderán la antena de alta ganancia y la cubierta de apertura, además de realizar una corrección de trayectoria. El coronógrafo será el primero de los dos instrumentos en activarse y, cerca de dos semanas después, se encenderá el Instrumento de Campo Amplio para comenzar las pruebas de precisión y estabilidad.

Una vez operativo, se ubicará en una órbita alrededor de L2, la misma región del espacio donde trabaja el telescopio espacial James Webb.

La NASA prevé hacer públicas las primeras imágenes científicas a comienzos de 2027.