La feria de zona sur donde podes encontrar ropa vintage a un precio increíble
Sus precios amigables hacen que estar a la moda sea una opción económica y sencilla. Los detalles en la nota.
Con diferentes propuestas, cortes y atuendos, la moda cambia año tras año y obliga a cada individuo a reinventarse para estar a la altura de las tendencias. Sin embargo, a la hora de renovar el closet aparece, en muchos hogares, un obstáculo difícil de sortear: los precios exorbitantes.
Por este motivo, emergieron alternativas durante el último tiempo que permiten estar a la moda sin necesidad de gastar de más. Allí aparecen las ferias, y una se encuentra en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires. Esta se destaca por contar con diferentes tipos de prendas, que van desde camisas, jeans, buzos y camperas, a precios accesibles y en perfecto estado.
Cómo conseguir ropa vintage a buen precio
La ropa vintage comenzó a ganar terreno nuevamente en los últimos tiempos, lo que motivó que las ferias barriales empiecen a sumar este tipo de prendas en sus percheros. Un espacio reconocido en la zona sur es la Feria Recircular de Quilmes, que dispone desde camperas rompevientos hasta pantalones tiro alto y polleras tableadas con detalles clásicos.
Además de la ropa, en esta ferie se puede encontrar accesorios como lentes, carteras, collares y pulseras, que aportan un toque único a cualquier look. Esta feria se realiza los sábados del mes en diferentes barrios del municipio, con el objetivo de llegar a todos los vecinos de Quilmes.
Para conocer las fechas exactas y los lugares donde se realiza, se aconseja seguir las cuentas oficiales de la feria y de los emprendedores locales en Instagram, ya que ahí anuncian cada evento con anticipación. De esta manera, estar a la moda sin gastar de más es sencillo gracias a estas alternativas económicas.
