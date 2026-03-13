Descuentos para jubilados en Carrefour y Coto: cómo ahorrar en las compras de marzo y cuáles son los topes hoy
Las cadenas ofrecen rebajas de hasta el 15% en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Cuáles son los descuentos en Coto
Coto: 15% presencial con DNI dos días a la semana entre lunes y miércoles.
Para acceder al beneficio, la cadena Coto establece algunas condiciones:
- Presentar el DNI en caja.
- Realizar el pago en una sola cuota.
- Hacer la compra de manera presencial, ya que el beneficio no aplica para ventas online.
Al mismo tiempo, el supermercado mantiene activas las campañas de Comunidad Coto, su programa de fidelización. En las bases y condiciones de una de las promociones vigentes se indica una fecha límite hasta el 20 de marzo de 2026.
Dentro de esas reglas también se especifica un detalle importante: los beneficios exclusivos para socios identificados con DNI no se pueden acumular con otras ofertas vigentes.
Cuáles son los descuentos de Carrefour
Carrefour: 10%, lunes a viernes con tope mensual de $35.000 (con Mi Carrefour).
La cadena Carrefour también mantiene su programa de descuentos para adultos mayores a través de Mi Carrefour, la plataforma de beneficios que centraliza promociones y cupones.
Dentro de este sistema se ofrece un descuento del 10% de lunes a viernes para personas mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES.
Este beneficio está sujeto a un límite mensual de reintegro con el tope de $35.000 por mes.
Otro punto a tener en cuenta es que Carrefour publica promociones distintas según el formato de tienda, lo que significa que los beneficios pueden variar entre:
- Carrefour Hiper
- Carrefour Market
- Carrefour Express
- Carrefour Maxi
- Compras online
En algunas campañas específicas, además, Carrefour aclara que los descuentos para jubilados no se acumulan con otras promociones vigentes.
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