Descuentos para jubilados en Carrefour y Coto: cómo ahorrar en las compras de marzo y cuáles son los topes hoy

Dentro de esas reglas también se especifica un detalle importante: los beneficios exclusivos para socios identificados con DNI no se pueden acumular con otras ofertas vigentes.

Cuáles son los descuentos de Carrefour

Carrefour: 10%, lunes a viernes con tope mensual de $35.000 (con Mi Carrefour).

La cadena Carrefour también mantiene su programa de descuentos para adultos mayores a través de Mi Carrefour, la plataforma de beneficios que centraliza promociones y cupones.

Dentro de este sistema se ofrece un descuento del 10% de lunes a viernes para personas mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES.

Este beneficio está sujeto a un límite mensual de reintegro con el tope de $35.000 por mes.

Otro punto a tener en cuenta es que Carrefour publica promociones distintas según el formato de tienda, lo que significa que los beneficios pueden variar entre:

Carrefour Hiper

Carrefour Market

Carrefour Express

Carrefour Maxi

Compras online

En algunas campañas específicas, además, Carrefour aclara que los descuentos para jubilados no se acumulan con otras promociones vigentes.