La contundente frase de Lionel Scaloni sobre Boca y River que provocó la reacción de Javier Milei
Hace algunos años, el DT no le cerró las puertas a dirigir en el país, recordó que sus hijos son hinchas del Millonario y el Presidente lanzó un particular mensaje.
El futuro de Lionel Scaloni siempre genera un impacto inmediato y sus viejas declaraciones suelen cobrar un valor renovado en el contexto adecuado. En las últimas horas volvió a viralizarse un mano a mano que el entrenador campeón del mundo sostuvo con Alejandro Fantino en 2024, donde analizó la posibilidad de sentarse en el banco de los equipos más grandes del fútbol argentino. La repercusión fue tal que hasta el propio presidente Javier Milei reaccionó públicamente.
Durante esa charla, el periodista lo acorraló con una propuesta directa: "Vos tenés que venir a Boca". Fiel a su estilo sereno, el DT santafesino esquivó la polémica, aunque dejó la puerta abierta para el día que concluya su etapa en la Albiceleste. "A mí me involucran, ¿me quieren meter en esa? Dejá. Yo el día que no esté en la Selección estoy abierto para cualquier club. Mis hijos son de River", soltó entre risas para desestimar cualquier tipo de fanatismo.
La contundente frase de Lionel Scaloni sobre Boca y River que provocó la reacción de Javier Milei
En esa misma línea, el estratega remarcó cómo cambió su perspectiva con el paso de los años y el rol institucional que ocupa. "El fanatismo se pierde y cuando estás en una posición como la mía es irrelevante. No descarto dirigir en Argentina", sentenció. Estas palabras cobraron un peso enorme en el escenario actual, dado que River atraviesa un período de transición con Leonardo Ponzio al frente de forma interina.
Sin embargo, el verdadero pico de repercusión ocurrió en las redes sociales cuando Javier Milei recogió el guante y citó el extracto del video. El mandatario nacional apeló a su cuenta de X (ex Twitter) para enviarle un guiño al club de La Ribera y elogiar al técnico.
"@fantinofantino le propone al mega gigante Scaloni dirigir a Boca. Dejen de joder revoleando nombres de personas que admiro tanto porque vuelvo a ir a la Bombonera... CIAO!", escribió el Jefe de Estado. La frase reabrió el debate sobre el futuro del entrenador y sumó un ingrediente político a una conversación que promete seguir sumando capítulos.
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