La contundente frase de Lionel Scaloni sobre Boca y River que provocó la reacción de Javier Milei

Durante esa charla, el periodista lo acorraló con una propuesta directa: "Vos tenés que venir a Boca". Fiel a su estilo sereno, el DT santafesino esquivó la polémica, aunque dejó la puerta abierta para el día que concluya su etapa en la Albiceleste. "A mí me involucran, ¿me quieren meter en esa? Dejá. Yo el día que no esté en la Selección estoy abierto para cualquier club. Mis hijos son de River", soltó entre risas para desestimar cualquier tipo de fanatismo.