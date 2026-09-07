El Gobierno firmó un aumento de 14,1% con un bono de $180.000 para cercanos a jubilados de PAMI
El Gobierno acordó un incremento salarial y un bono para trabajadores del PAMI tras semanas de reclamos. El gremio decidió suspender el paro nacional.
Luego de un extenso plan de lucha que contemplaba paros y movilizaciones en todo el país, los empleados estatales lograron que el Gobierno firmara un importante acuerdo salarial. La asociación sindical aceptó la propuesta oficial que incluye recomposición y una suma fija, dejando en suspenso las medidas operativas.
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El impacto del acuerdo con el Gobierno en los ingresos del PAMI
El incremento salarial convenido alcanza un total del 14,1 por ciento y se hará efectivo en diferentes tramos. La actualización paritaria contempla un 2,4 por ciento para junio, 2,2 por ciento en julio y 1,9 por ciento en agosto. Estas tres primeras cuotas tendrán carácter retroactivo y se abonarán de forma conjunta con los haberes del mes de septiembre.
La recomposición continuará luego con un 1,9 por ciento en septiembre, 1,8 por ciento en octubre, 1,6 por ciento en noviembre y un 1,5 por ciento para cerrar diciembre. A la par de los porcentajes, se oficializó la entrega de un bono extraordinario de 180.000 pesos. Esta suma será abonada en cuatro cuotas iguales de 45.000 pesos entre septiembre y diciembre, y abarcará tanto al personal de planta permanente como a los empleados contratados.
Las nuevas exigencias gremiales en defensa de los jubilados
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, valoró la unidad de los trabajadores para sostener las protestas tras varios meses de congelamiento en sus ingresos. El referente gremial señaló que lograron arrancar este aumento, aunque consideró que los números ofrecidos son insuficientes para recomponer la fuerte pérdida del poder adquisitivo padecida en la obra social.
Pese a definir la suspensión de la marcha hacia la sede nacional del organismo como una muestra de buena fe, la dirigencia exigió que se reabran las negociaciones paritarias de manera urgente. Los representantes advirtieron que este alivio económico no logra compensar el recorte salarial y manifestaron su profunda preocupación ante la falta de proyectos oficiales orientados a mejorar la calidad de la cobertura médica que reciben diariamente los adultos mayores.
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