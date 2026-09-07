El Gobierno firmó un aumento de 14,1% con un bono de $180.000 para cercanos a jubilados de PAMI

La recomposición continuará luego con un 1,9 por ciento en septiembre, 1,8 por ciento en octubre, 1,6 por ciento en noviembre y un 1,5 por ciento para cerrar diciembre. A la par de los porcentajes, se oficializó la entrega de un bono extraordinario de 180.000 pesos. Esta suma será abonada en cuatro cuotas iguales de 45.000 pesos entre septiembre y diciembre, y abarcará tanto al personal de planta permanente como a los empleados contratados.