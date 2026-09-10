Los comercios que tienen hasta un 20% de descuento para jubilados.

Qué ofrece Día durante septiembre

Supermercados Día dispone de un 10% de descuento para jubilados y pensionados los lunes, instrumentado mediante un sistema de reintegro.

El beneficio tiene un tope de $2.000 por transacción y puede combinarse con determinadas promociones de la cadena, siempre que las condiciones de cada oferta permitan la acumulación.

Los compradores también podrán aprovechar ofertas de ClubDIA sobre productos seleccionados. En tanto, quienes perciban sus haberes en Banco Provincia podrán verificar las promociones disponibles a través de Cuenta DNI, cuyos requisitos y límites funcionan de manera independiente al descuento para jubilados.