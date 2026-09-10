Los comercios que tienen hasta un 20% de descuento para jubilados
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Coto y Carrefour: descuentos y condiciones
Coto mantiene un descuento del 10% para jubilados y pensionados, sin tope de reintegro según las condiciones informadas. El beneficio alcanza distintos productos, aunque contempla exclusiones, entre ellas carnes, electrodomésticos y determinadas marcas.
Quienes cobren sus haberes previsionales a través de Banco Nación podrán consultar, además, la posibilidad de obtener un reintegro del 5% pagando mediante BNA+ MODO, sujeto a las condiciones y límites establecidos por la entidad.
Por su parte, Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour. En este caso, el beneficio cuenta con un tope de hasta $35.000 y se aplica en línea de caja bajo las condiciones de la promoción.
Qué ofrece Día durante septiembre
Supermercados Día dispone de un 10% de descuento para jubilados y pensionados los lunes, instrumentado mediante un sistema de reintegro.
El beneficio tiene un tope de $2.000 por transacción y puede combinarse con determinadas promociones de la cadena, siempre que las condiciones de cada oferta permitan la acumulación.
Los compradores también podrán aprovechar ofertas de ClubDIA sobre productos seleccionados. En tanto, quienes perciban sus haberes en Banco Provincia podrán verificar las promociones disponibles a través de Cuenta DNI, cuyos requisitos y límites funcionan de manera independiente al descuento para jubilados.
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