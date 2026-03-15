Descuentos en supermercados: cómo ahorrar hasta 30% en marzo y aprovechar los topes de reintegro de cada banco
Conocé el cronograma de beneficios para jubilados, usuarios de billeteras virtuales y tarjetas de crédito. Guía día por día para pagar menos en las compras.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
El calendario promocional incluye descuentos que alcanzan hasta 30% y reintegros que pueden llegar a $20.000 mensuales, dependiendo del banco, el medio de pago y el límite de devolución definido por cada entidad financiera. Este sistema obliga a planificar el momento de la compra para aprovechar los porcentajes más altos o los topes más amplios.
Las promos disponibles para aprovechar en marzo
El inicio de la semana concentra algunos de los porcentajes de descuento más altos disponibles dentro del cronograma del supermercado. Las promociones confirmadas para los lunes incluyen beneficios con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y programas de fidelización.
Los descuentos disponibles los lunes son:
Tarjeta de crédito TCI:
- 20% de descuento en un pago.
- Sin tope de reintegro.
Banco Ciudad:
- 25% de descuento con tarjetas Visa, Mastercard y Cabal.
- Tope de $10.000 semanales por cliente.
Banco Credicoop:
- 30% de descuento con tarjetas Cabal Credicoop.
- Reintegro máximo de $15.000 por semana.
Ualá:
- 25% de descuento con tarjeta prepaga y crédito Mastercard.
- Tope de $15.000.
Club La Nación:
- 15% de descuento para socios.
Beneficios ANSES:
- 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito.
Tarjeta Naranja:
- 3 cuotas sin interés con Plan Z.
Los martes el esquema promocional prioriza beneficios orientados a jubilados, pensionados y programas sociales. Las condiciones vigentes son las siguientes:
Programa Ciudadanía Porteña:
- 15% de descuento.
- Sin tope de reintegro.
Jubilados y pensionados:
- 15% de descuento en compras presenciales presentando DNI.
Banco Supervielle:
- 20% de descuento con tarjetas a través de MODO.
- Tope de $8.000 mensual.
Clientes Identité y plan sueldo:
- 25% de descuento.
- Tope de $15.000 mensual.
Beneficios ANSES:
- 10% de descuento con medios de pago bancarios.
Tarjeta Naranja:
- 3 cuotas sin interés con Plan Z.
Los miércoles combinan acuerdos propios del supermercado con promociones bancarias. En ese día se activan los siguientes beneficios:
Comunidad Coto:
- 15% de descuento.
- Sin tope de reintegro.
Banco Nación:
- 30% de descuento.
- 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard mediante MODO.
- Tope de $12.000 por cada miércoles.
Club La Nación:
- 15% de descuento.
Beneficios ANSES:
- 10% de descuento
Tarjeta Naranja:
- 3 cuotas sin interés con Plan Z.
Los jueves se suman promociones con topes de devolución más amplios:
Comunidad Coto:
- 15% de descuento.
- Sin tope de reintegro.
Ciudadanía Porteña:
- 15% de descuento sin límite de devolución.
Jubilados y pensionados:
- 15% de descuento presencial con DNI.
Banco Santander jubilados:
- 20% de descuento con débito Visa.
- Tope de $20.000 mensuales.
ICBC:
- 20% de descuento con débito Visa.
- Tope de $10.000.
Banco Columbia:
- 20% de descuento con débito Visa con tope de $8.000 mensual.
- Tarjetas crédito Visa y Mastercard con tope de $18.000 mensual.
Banco Comafi:
- 25% de descuento con débito Visa.
- Tope de $10.000 por transacción.
Cuenta Comafi Único:
- Tope ampliado a $12.000 por operación.
Beneficios ANSES:
- 10% de descuento.
Tarjeta Naranja:
- 3 cuotas sin interés con Plan Z.
Los viernes y durante el fin de semana el esquema promocional es más sencillo:
Tarjeta Naranja:
- 3 cuotas sin interés con Plan Z.
Tarjeta de crédito TCI:
- 15% de descuento en un pago.
- Sin tope de reintegro.
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