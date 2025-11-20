Descubrí Mendoza en 2026: el lugar que tiene arquitectura colonial y muchas actividades interesantes

El arte callejero también tiene un lugar destacado en el pueblo. Múltiples murales realizados por artistas locales embellecen las paredes de casas y edificios, aportando una identidad visual que se suma al atractivo del lugar.

Dónde queda Chacras de Coria

Chacras de Coria está situado en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, a aproximadamente 15 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se accede por la Panamericana (Ruta Provincial 82), lo que la convierte en una localidad de fácil acceso tanto para visitantes como para residentes del Gran Mendoza. El trazado urbano conserva características de pueblo, con calles arboladas y una disposición que gira en torno a su plaza principal.

Cómo llegar a Chacras de Coria

Desde la ciudad de Mendoza, llegar a Chacras de Coria es sencillo. En auto, el recorrido toma entre 20 y 30 minutos según el tránsito, siguiendo la Ruta Panamericana o la Ruta Provincial 60. También es posible acceder en colectivo mediante líneas urbanas que conectan distintos puntos del Gran Mendoza con esta localidad.

Existen servicios de bicicletas en alquiler y circuitos guiados que parten desde la capital provincial. Esto permite recorrer el área a un ritmo más pausado, ideal para apreciar sus rincones históricos y detenerse en sus bodegas o restaurantes.

Además, su cercanía a otros puntos de interés del departamento de Luján de Cuyo, como Vistalba o Agrelo, permite integrar a Chacras de Coria en recorridos más amplios por la región vitivinícola mendocina.