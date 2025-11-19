Escapadas cerca de Buenos Aires: el pueblo conocido por sus paisajes ribereños

Dónde queda San Javier

San Javier está ubicado en la margen este de la provincia de Santa Fe, a orillas del río San Javier, dentro del departamento homónimo. Forma parte de la planicie aluvial del Paraná, una zona rica en biodiversidad y paisajes naturales típicos del litoral argentino.

Se encuentra a unos 150 kilómetros de Santa Fe capital, lo que equivale a aproximadamente dos horas en auto por la Ruta Provincial 1. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distancia es de unos 620 kilómetros, unas siete horas en auto combinando autopistas y rutas provinciales.

Cómo llegar a San Javier

Desde Santa Fe capital, la forma más directa es por Ruta Provincial 1 hacia el norte. El camino es asfaltado y bordea el río, pasando por pequeñas localidades hasta llegar a San Javier. Desde Buenos Aires, lo habitual es tomar la Autopista Rosario–Santa Fe, luego empalmar con la Ruta 1. También hay colectivos de larga distancia con servicios hacia la zona, aunque no con frecuencia diaria.