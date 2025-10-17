Día Internacional del Gin Tonic: Promociones y lugares para tomar los más ricos

Dirección: Beauchef 527, Caballito, CABA.

Instagram: @ronconcon.ba

AVG ELECTRIC CAFE

AVG Electric Cafe gin tonic

AVG Electric Café es un spot ubicado en los Arcos del Rosedal, donde la cocina de primera línea, el café de especialidad, la música y la coctelería de autor confluyen para ofrecer un plan imperdible. Con ciclos de música y DJ sets, tienda de vinilos, un salón y dos espacios al aire libre, es el punto ideal para disfrutar de una tarde primaveral, con sus aperitivos, cervezas, vinos y cocktails clásicos y creativos, junto a su jefe de barra, Rodolfo Hernández. En su día mundial, presentan el tradicional gin tonic, preparado con gin de excelencia, entre las variedades Brighton, Beefeater, Hendrick’s y agua tónica. Si se trata de cócteles originales, sobresale Debut, un homenaje al primer álbum de Björk. Esta receta lleva gin Brighton, almíbar de lavanda, vino rosado, un dash de tónica y piel de pomelo, una composición que realza las notas botánicas del destilado para aportar un perfil floral y cítrico. Para acompañar, nada mejor que sus opciones de tapeo, como la croqueta de hongos con salsa romesco y pickles de cebolla y el hummus de garbanzo con brócoli asado y huevo poché.

Avenida del Libertador 3883, Arco 9, Rosedal, Palermo.

Instagram: @avgelectriccafe

FRANCISCA DEL FUEGO

Francisca Gin Tonic (1)

En Francisca del Fuego, el gin tonic se convierte en protagonista de una experiencia tan fresca como innovadora. La barra combina lo clásico con toques de autor, ofreciendo desde la versión tradicional hasta creaciones como el Franco Tonic —una mezcla de gin, Ramazzotti, almíbar de jazmín, pomelo y romero— o el Basil Smash, donde la albahaca y la pimienta negra le dan un perfil aromático especial. También se destacan cócteles como el Negroni o los gin con Speed, pensados para quienes prefieren un estilo más relajado. A la hora de acompañar, la cocina despliega sabores artesanales: pizzas de masa madre hechas al horno de barro, empanadas originales y platitos para compartir, como la burratina con uvas quemadas o el hummus de remolacha. Todo se disfruta en un entorno encantador, entre vitreaux coloridos, luces cálidas y patio al aire libre con guirnalda de luces que respira alegría.

Dirección: Av. del Libertador 3883, arco 14, Palermo.

Instagram: @franciscadelfuego

GRANERO

image

En Rincón de Milberg, Granero reúne cocina casera de lujo, sustentabilidad y contacto con lo natural, a través de una propuesta que integra huerta propia, horno de barro y carnes seleccionadas. En la imponente barra del salón, las reversiones del Gin Tonic marcan el pulso con combinaciones que actualizan el clásico. El Pink Tonic Granero une gin, tónica, frutos rojos y menta, mientras que el Granero Amarillo mezcla gin, limoncello, cordial de lima y tónica Schweppes. También se ofrece en versión tradicional, con rodaja de cítricos o pepino, según la preferencia. Una alternativa que acompaña la experiencia única de compartir en Granero.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

Instagram: @granero_milberg

MALARIA GIN

MALARIA GIN 3

Del jueves 16 al domingo 19 de octubre, Buenos Aires se llenará de brindis: Malaria Gin —la marca marplatense que está revolucionando la coctelería local— presenta su Semana del Gin Tonic, una propuesta pensada para quienes buscan vivir el gin de una forma distinta. Durante esos días habrá un recorrido por bares y restaurantes donde se ofrecerán platos y tapeos maridados con las tres etiquetas de la marca: el floral Original, el exótico Black y el sofisticado London Dry. También se realizarán degustaciones especiales y charlas a cargo de expertos, que invitan a redescubrir el espíritu del gin tonic en su máxima expresión. La iniciativa se enmarca en la celebración del Día Mundial del Gin Tonic (19/10), y refuerza la esencia de Malaria Gin: una marca que combina historia, innovación y pasión por crear momentos extraordinarios.

Página web: https://malariagin.com/

Instagram: @malaria_gin