Día Internacional del Huevo: platos con huevos en distintas preparaciones

MUYÈ

En Muyè, el huevo se convierte en hilo conductor de varias de sus preparaciones más celebradas. Los huevos revueltos, servidos esponjosos y suaves, llegan a la mesa acompañados por una tostada de pan de masa madre. Otra opción son los huevos turcos, que combinan la untuosidad del yogur griego con huevos mollet y un aceite de chiles que suma aroma y un toque de picor, también con pan artesanal como aliado. Entre los platos salados se destacan las gírgolas a la plancha, dispuestas sobre un puré de coliflor y coronadas con un huevo mollet que aporta cremosidad y une todos los sabores. La propuesta de Muyè se basa en recetas cotidianas trabajadas con técnica y producto de calidad, en un entorno que invita a disfrutarlos tanto en su elegante salón como en su jardín escondido, un rincón verde ideal para cualquier momento del día.

Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

Instagram: @somosmuye

CAFÉ Y ROTISERÍA MISHIGUENE

En los espacios de Café y Rotisería Mishiguene, del chef Tomás Kalika, el huevo es un ingrediente esencial que atraviesa toda la propuesta gastronómica. Desde los desayunos, donde se presenta en revueltos clásicos, con pastrón o lox de trucha (acompañado de tostadas de masa madre); con pan bagel, tomate y palta, y en versión avocado toast, hasta los almuerzos y cenas, donde brilla en platos como el schnitzel con huevo frito y papas bastón (también en versión sándwich), shakshuka o el kachapuri, una preparación de quesos, con mix de hierbas y huevo en su punto justo hecho en horno a la piedra. En sus locales de Palermo y Belgrano, la cocina judía moderna se reinterpreta con respeto por la tradición y la frescura del producto, convirtiendo al huevo en un símbolo de sabor, simpleza y hospitalidad.

Direcciones: Cabello 3181, Palermo (Café); Arcos 1521, Belgrano (Rotisería).

Instagram: @cafemishiguene; @rotiseriamishiguene

BRICKELL CAFÉ

En Palermo Hollywood, Brickell Café presenta una propuesta que une bienestar, sabor y frescura en un entorno moderno con espíritu playero. Dentro de su carta, el huevo se convierte en protagonista de varias preparaciones. Entre ellas sobresale la ensalada Marroquí, con cous cous, tomate cherry, pimiento rojo, palta, huevo mollet, queso halloumi y aderezo de limón; el clásico avocado toast, servido sobre pan de masa madre con palta, rabanitos, pepino y huevo mollet —con la posibilidad de sumar stracciatella—, y el sándwich de salmón ahumado, con pan de campo, huevo, palta, queso crema con eneldo, cebolla morada, pepino, tomate y rúcula. También se destacan los huevos revueltos, acompañados de tomates cherry y pan multicereal, y el omelette con espinaca y tomate, ideal para un desayuno o brunch completo. Para maridar, su cafetería de especialidad elaborada con granos de Puerto Blest ofrece opciones como el Flat Brickell, el Magic o el flat white, además de smoothies proteicos y jugos cold press.

Dirección: Soler 6048, Palermo Hollywood.

Instagram: @brickellcafe

SAIGÓN NOODLE BAR

En sus locales de Retiro, San Telmo y Palermo, Saigón Noodle Bar despliega una propuesta que reúne lo mejor del street food vietnamita en un ambiente moderno y relajado. Entre sus creaciones más pedidas se encuentra el Bo Luc Lac, donde el huevo es protagonista, preparado con picaña marinada y salteada en manteca, acompañado de salsa Bo Luc Lac y coronado con un huevo frito de yema brillante. Llega a la mesa con tomates cherry, pepino y cilantro, sin duda una combinación de colores y sabores. Entre sus sopas, resalta la Pho Ga de pollo, que se cocina durante siete horas en un caldo con siete especias, fideos de arroz y huevos de campo para coronar. Se presenta con brotes de soja, albahaca, cebolla morada encurtida y salsa Hoisin. Para beber, la casa ofrece una selección de cervezas artesanales, kombuchas frutales, té frío y aperitivos.

Dirección: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

Instagram: @saigonnoodlebar

MITINGU

El primer onigiri bar del país, Mitingu, es el punto de encuentro para los amantes del street food japonés Ubicado en Nuñez, los onigiris, los sandos y el café de autor son el eje de su propuesta, a base de ingredientes de primera línea y preparación 100% artesanal, a lo que se suman su ambientación contemporánea y precios accesibles. Para brunchear o almorzar, nada mejor que el sando Tamago, sandwich de auténtico shokupan, que incluye huevos orgánicos de primera calidad Egg Hons, en un relleno de huevos, mayonesa de elaboración propia, mostaza y ciboulette. Para maridar, la casa sugiere el Iced Hibiscus o la soda matcha, otra creación del salón. Para adentrarse en sabores bien logrados del país del Sol Naciente, Mitingu ofrece una experiencia que celebra la cocina japonesa con innovación y excelencia.

Dirección: Avenida Lidoro J. Quinteros 1490, Nuñez.

Instagram: @mitingu.ba

BURI LADO B

Buri Lado B, el espacio paralelo de Buri Omakase en Palermo, dirigido por el prestigioso chef Marcello Elefoso, presenta su propuesta de coctelería de autor, whiskies, sake y cerveza nipona en este bar que funciona a puertas cerradas, en un ambiente relajado y descontracturado. En cuanto a la cocina, el protagonista del salón es el tonkotsu ramen. Su receta se distingue por su caldo de cerdo cocido durante 20 horas y un toque de curry japonés. Se completa con chashu de panceta, gírgolas grilladas, pak choi, fideos de trigo alcalinos y huevo onsen. Este último ingrediente lleva una preparación especial, que incluye seis minutos de cocción, para que la yema alcance una textura cremosa y la clara quede cocida, y luego pasa por una marinada con caldo dashi, mirin -un vino de arroz dulce- y salsa de soja, un proceso que lleva entre 24 y 76 hs, para aportar más sabor.

Dirección: Guatemala 5781, Palermo.

Instagram: @buriladob