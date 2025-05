Día Internacional de la Hamburguesa: lugares para comer las clásicas más ricas

Dónde comer las hamburguesas más ricas

EL RETORNO



En El Retorno, la estrella del menú es la Burger El Retorno, una propuesta que equilibra sabor y textura con su doble medallón de 120 g, elaborado con un blend de nalga y roast beef, logrando un interior jugoso y una estructura firme. Servida en pan casero de semillas, cada componente se complementa con queso cheddar fundido, cebolla crispy y una salsa barbacoa especial, preparada con cebollas y panceta para potenciar el sabor. El plato llega a la mesa con papas rústicas, doradas y crujientes, ideales para completar la experiencia. Claro que en el menú hay opciones para todos los gustos, y por ello también se luce la Burger Veggie, con un medallón de 200 g a base de lentejas, garbanzos, porotos alubia y arroz, servido en pan artesanal untado con pasta de queso azul, con queso tybo, tomate y lechuga fresca.

Dirección: Av. de Mayo 329, Villa Adelina.

Instagram: @elretornoresto

CROQUE MADAME



Para una experiencia que va más allá de la culinaria, Croque Madame en Palacio Paz es una coordenada que invita a disfrutar de una carta completa en un ambiente donde las paredes cuentan historias. Aquí la hamburguesa de carne picada especial resalta por su cuidadosa selección de cortes premium, que garantizan un sabor intenso y una textura jugosa, con la proporción justa entre carne magra y grasa. Cocinado a la plancha, el medallón desarrolla un exterior dorado, sellando los jugos y concentrando los aromas característicos de la carne. Se sirve entre panes brioche casero, e incorpora panceta crujiente, queso cheddar fundido, cebollas caramelizadas, lechuga fresca y tomate, y llega a la mesa con una porción de papas fritas bien crujientes.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

Instagram: @croquemadamepalaciopaz

LA BOQUERÍA



La burger parrillera de La Boquería destaca por su sabor profundo y su tentadora textura. Preparada con un medallón de 150 g que mezcla 70% de tapa de asado vacuna con 30% de carne de cerdo, esta combinación garantiza un bocado jugoso y lleno de carácter, realzado con vegetales frescos. La carne se cocina a las brasas, logrando un exterior firme y dorado, y un interior tierno con ese clásico toque ahumado. El sándwich se completa con lechuga fresca, tomate redondo, panceta grillada, provoleta fundida y una generosa capa de salsa barbacoa, todo contenido en un suave pan artesanal. Como acompañamiento, se sirven papas bastón crujientes y doradas.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

Instagram: @laboqueriagrill

NININA



En Ninina, el corazón de sus hamburguesas está en el medallón: una cuidadosa combinación 50/50 de bife de chorizo y roast beef. Este blend logra un equilibrio entre la intensidad del bife de chorizo y la jugosidad que aporta el roast beef, dando como resultado una carne sabrosa, húmeda y de gran textura. Cada medallón, de aproximadamente 150 gramos, se cocina a la plancha según el punto de cocción elegido por el comensal y se presenta dentro de un pan casero de papa, esponjoso y suave. El menú ofrece varias opciones destacadas: la Ninina, con queso cheddar, panceta crispy, pickles de cebolla colorada, huevo de campo, más mayonesa y ketchup Heinz; la Clásica, que suma gruyère, palta, cebolla colorada, tomate perita, lechuga crispy hidropónica y alioli de jalapeños; y la Azul, con queso patagonzola, cebolla caramelizada, rúcula hidropónica y chutney de tomate perita. También hay una alternativa vegana, con medallón de vegetales, porotos negros y avena arrollada orgánica, acompañada de palta, tomates secos, portobellos salteados, espinaca hidropónica y hummus, todo en pan vegano elaborado en la casa.

Direcciones: Gorriti 4738, Palermo; Holmberg 2464, Villa Urquiza; El Solar Shopping, Av. Luis María Campos 901, Belgrano.

Instagram: @ninina.arg

GROWLERS



Con varias sedes ubicadas en la ciudad, Growlers se ha consolidado como una de las coordenadas predilectas para los amantes de la cerveza artesanal y el Street. Este bar cervecero especializado en cervezas artesanales seleccionadas por sommeliers, se complementa con una propuesta gastronómica que hace un foco especial en hamburguesas smasheadas, una técnica que consiste en cocinar los medallones a alta temperatura para lograr una textura crocante por fuera y jugosa por dentro. Sus medallones de carne se preparan con un blend exclusivo de roast beef, tapa de asado y un 15% de grasa de pecho, lo que les otorga un sabor intenso y una textura única. Entre las favoritas se encuentran la Doble smashed queso azul & pesto, que combina queso azul caramelizado, cebollas asadas al bourbon, pesto de rúcula, maní tostado y pepinitos agridulces; la Doble smashed bacon cheeseburger, con doble cheddar, bacon crocante, cebolla en finos aros y salsa Thousand Islands; y la Oklahoma doble fried onion Burger, con cebolla grillada estilo Oklahoma, doble cheddar y alioli de ajos asados. Además, Growlers cuenta con una línea de hamburguesas 100% gluten free, así como también ofrecen alternativas vegetarianas y veganas como la Cheeseburger simple vegetariana, la Vegan American Burger, la Burger Provo Vegeta y la Sorry Not Sorry Burger, elaboradas con ingredientes como medallones de calabaza ahumada y choclo o NotCo Burger de arvejas, servidas en pan de papa artesanal y acompañadas de papas fritas.

Direcciones: Gurruchaga 1450, Palermo; Olleros 3750, Chacarita; Cuba 2202, Belgrano; Doblas 857, Caballito; Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

Instagram: @growlerscc

DESARMADERO



Desarmadero Bar y Desarmadero Session, dos íconos de la cultura cervecera en pleno Palermo, brindan una propuesta gastronómica de impronta casera y un ambiente relajado. Las hamburguesas, emblema de la casa, se preparan con un jugoso blend de vacío, picaña y falsa entraña, cortes que aportan intensidad de sabor, buena textura y un punto de grasa justo. Servidas en pan de papa casero, las variedades incluyen clásicos como la Burger Desarmadero, con un medallón de 180 g, cheddar, panceta, lechuga, tomate, cebolla crocante y barbacoa, y la favorita del público, la Bacon, que lleva doble medallón, doble cheddar, panceta crocante, cebolla caramelizada y salsa especial de la casa. También destacan opciones como la Doble Burger, con ingredientes similares en versión doble; la Mexican Burger, con queso pategras, guacamole, nachos y jalapeños, y la Burger de Cordero, con brie, hummus, tomate asado, rúcula y cebolla morada. Para quienes prefieren alternativas sin carne, hay dos opciones: la Veggie Burger de lentejas, con cheddar, rúcula, tomates asados, cebolla crocante y mayonesa de zanahorias asadas, y la Not Burger, con doble medallón vegetal, pickles, cebolla morada, tomate, lechuga y Not Mayo de limón. Para celebrar el día de este clásico, ambos lugares tendrán una edición especial de combos que combinan sus mejores hamburguesas con una pinta de Pilsen artesanal.

Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session

BABA HOUSE



Este miércoles 28 de mayo, BABA House se suma a los festejos por el Día de la Hamburguesa con una propuesta especial que une sabores tentadores, cerveza artesanal y buena música. En colaboración con Burger Club, este bar presentará un pop-up exclusivo. Desde las 19 h, quienes se acerquen podrán disfrutar de un entorno distendido y probar una selección de hamburguesas a la parrilla, diseñadas especialmente para la ocasión: la Cheese Burger, con cheddar; la Tasty, con lechuga, tomate, cebolla, panceta crocante y la clásica salsa Tasty; la Club, con panceta dorada, cheddar, BBQ ahumada y cebolla crispy, y la BABA Club, con lactonesa de ajo y cebolla caramelizada con cerveza Inframundo Stout y miel. También habrá opciones veganas —con medallón de quinoa de Nutree— y ofrecerán una especial sin gluten. Todo acompañado por las cervezas tiradas de la casa y un set musical curado para completar una noche con espíritu festivo.

Dirección: Av. del Libertador 2629, Olivos

Instagram: @babacerveza

ARDE



En el corazón de Villa Urquiza, Arde ofrece una experiencia que actualiza el espíritu del bodegón porteño con una gastronomía centrada en las brasas. Su propuesta combina sabores clásicos con un giro moderno, precios accesibles y platos generosos que reflejan una fuerte identidad barrial. Entre todos los hits de su carta, hay uno que lidera el ranking sin discusión: las hamburguesas a la parrilla. La más elegida es la Cheesebacon doble, una verdadera declaración de principios. Lleva dos medallones de 140 g preparados con un sabroso blend de asado, ojo de bife y panceta, que se cocinan directo a las brasas, lo que les da ese ahumado característico. El combo se completa con doble cheddar, bacon crujiente, pan de papa artesanal y una buena porción de papas fritas. También hay lugar para otras versiones, como la Cheesebacon clásica y la Cheeseburger doble, que comparten el mismo espíritu parrillero. Y para acompañar, se puede elegir entre una cerveza o uno de los vinos seleccionados de bodegas como Catena Zapata, Aleanna o Salentein. En Arde, la parrilla también se disfruta entre panes y con un buen brindis.

Dirección: Pedro Ignacio Rivera 4999, Villa Urquiza.

Instagram: @ardebrasas