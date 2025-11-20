Día Nacional del Vino Argentino: 7 cavas para conocer y degustar los mejores

image

En L’adesso, el restaurante del chef Leonardo Fumarola en pleno Palermo, el vino argentino es el verdadero protagonista. Su cava de más de 800 etiquetas destaca una selección federal que recorre Mendoza, Salta y la Patagonia, con chardonnays emblemáticos como Angélica Zapata Alta y Luca Chardonnay, sauvignon blancs vibrantes como Rutini y Crux, y torrontés contemporáneos como Altavista Premium. En tintos, conviven malbecs de diversas expresiones —desde el Apartado Gran Malbec hasta Claroscuro Gran Malbec— junto a cabernet sauvignon como DV Catena La Pirámide y cabernet francs modernos como Claroscuro 2021. La carta suma además rarezas como Caelum Fiano o Petit Verdot La Sangre de Cristo, ampliando el mapa vitivinícola argentino. La cocina acompaña con pastas frescas, risotti y platos de temporada que potencian cada maridaje. En L’adesso, el vino argentino no solo marida: define la experiencia.

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo.

Instagram: @ladesso_ristorante

L’ATELIER BISTRÓ

L'Atelier Bistró - Cava

En L’Atelier Bistró, el restaurante boutique francés de Martínez, el vino argentino cobra protagonismo gracias a una cava que funciona como el eje de su propuesta. Ubicada en el primer piso, reúne más de 150 etiquetas cuidadosamente seleccionadas en un espacio climatizado que prioriza la diversidad y la exploración, desde los varietales más emblemáticos hasta expresiones novedosas del país. Además de los clásicos malbec, cabernet sauvignon y chardonnay, la carta incluye alternativas como albariño, gewürztraminer, torrontés, criolla, tiralíneas, monastrell, garnacha, nebbiolo, petit verdot y vinos naranjos, junto con una destacada colección de blends e íconos de bodegas referentes. Esta curaduría dinámica se renueva continuamente a medida que surgen nuevas ediciones en el mercado y se integra también en los ciclos mensuales de degustación que el bistró organiza con bodegas invitadas, donde sus dueños y chefs, Verónica Morello y Charly Forbes, diseñan un menú especial pensado para maridar cada plato con las etiquetas elegidas.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.

Instagram: @bistrolatelier

ENERO

Enero - Vino Argentino 1

En la costanera norte, Enero invita a salir de la rutina con una propuesta que se inspira en platos ítalo-argentinos. Para acompañar estos sabores, cuenta con una sección llamada La Cava del Tano, una selección de más de cien vinos curada por el especialista Andrea “el Tano” Benedetti. En ella, se encuentran vinos que representan en forma integral el suelo argentino, con cepas y terroirs provenientes de todo el país. Algunas de las etiquetas más destacadas son el Felipe Rutini 2017 (un blend de Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot de Rutini, Valle de Uco, Mendoza), icónico de la casa Rutini y uno de los más famosos de Argentina; Alto Los Cuises 2020, un malbec novedoso de El Porvenir, de Cafayate, Salta, que proviene de un terroir ubicado a casi 2000 metros de altura, y el Malbec Argentino, vino distintivo de Catena Zapata y cepa emblemática del país que cuenta con 96 puntos Parker (categoría de vinos excepcionales), proveniente de los viñedos históricos Nicasia y Angélica, presenta fruta intensa, frescura equilibrada y un importante potencial de guarda (10 a 20 años). La casa suele aliarse con diferentes bodegas nacionales para realizar ciclos que incluyen maridajes especiales, como el ciclo Italia en Enero.

Dirección: A. Rafael Obligado 7180, Costanera.

Instagram: @enerocostanera

TERRITORIO AURA

image

Territorio Aura ofrece una experiencia gastronómica única en su casona histórica de Palermo, donde la cocina de territorio se complementa con una selección de vinos diseñada para resaltar cada plato y la vivencia sensorial. La cava vidriada, integrada al espacio con una ambientación que mezcla madera oscura, hierro, mármol negro y luz tenue, crea un ambiente íntimo que armoniza con la naturaleza y el diseño del restaurante. Entre los vinos más solicitados se destacan opciones como Manos Negras Sauvignon Blanc CS, El Esteco Blend de Extremos Torrontés, Costa & Pampa Albariño, Nodo Chardonnay y Esperando a los Bárbaros Sauvignon Blanc-Che entre los blancos frescos. En cuanto a los tintos, sobresalen DV Pinot Pinot, Manos Negras Malbec SS, Criolla El Bayeh Maimará, Domaine Nico Grand Mère y Tigerstone Garnacha. Para acompañar estos vinos, la carta incluye propuestas como la lonza con melón y agua de tomates, la milanesa de temporada con papas fritas y huevo 63°, y el pulpón de vacío con coliflor ahumada.

Dirección; Lafinur 3286, Palermo.

Instagram: @territorioaura

FOGA

image

FOGA se ubica en el corazón del barrio de Palermo, con una propuesta centrada en técnicas de ahumado y un menú que recorre carnes, vegetales y panes. En la entrada del salón se ubica una gran cava vidriada, con atmósfera controlada y un total de 300 etiquetas provenientes de distintas regiones del país. Allí conviven líneas de Escorihuela Gascón como Sangiovesse Malbec, Pinto Sauvignon Blanc y ediciones Meg y Presidente. También se incluyen Nicasia Grand Blend, Alamos, Saint Felicien y DV Catena en múltiples cortes. La selección continúa con Atilio Avena mediante Gran Atilio, trivarietales y añadas especiales. Luigi Bosca suma Los Nobles DOC, Apuntes Grenache, De Sangre, rosados y varietales clásicos. Ribera del Cuarzo se destaca con Araucana Río de los Ciervos y líneas Clásico, mientras Domaine Bousquet aporta reservas orgánicas. La Libertad participa con Altaland y Pasarisa, y Fin del Mundo completa el recorrido con etiquetas patagónicas. Una carta de vinos que marida a la perfección con una carta atravesada por el humo.

Dirección: Honduras 5098, Palermo.

Instagram: @foga_ahumados

GRANERO

GRANERO_07828

Situado en Rincón de Milberg, Granero es un espacio que sorprende por su arquitectura y su cocina de sabores honestos. Carnes premium, pastas fatta in casa se maridan a la perfección con las opciones de la imponente cava a la vista. Este espacio especialmente pensado para destacar las 120 etiquetas provenientes de diversos terruños del país, mantiene una temperatura controlada para asegurar las mejores condiciones de conservación. Entre las variedades pueden encontrarse Catena Zapata Malbec Argentino, Laborum de Parcela Finca Alto Río Seco o Tikal Amorio; Cadus Appellation Tupungato o Tempus Alba entre los cabernet sauvignon, o El Porvenir de Cafayate y Cadus Wine de la variedad Petit Verdot; Syrah, Finca La Escarcha, y tintos de corte como Felipe Rutini o Atamisque Assemblage, son parte de la propuesta. Una selección pensada para acompañar una carta que pone el acento en lo auténtico.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

Instagram: @granero_milberg