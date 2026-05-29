Uno a uno, los feriados confirmados para junio 2026: los motivos de cada uno

La fecha recuerda la figura de Martín Miguel de Güemes, uno de los protagonistas fundamentales de las guerras por la independencia argentina y líder de la resistencia en el norte del país.

Pocos días después llegará el segundo feriado del mes: el Día de la Bandera, que homenajea a Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional.

En este caso, el feriado se mantendrá el sábado 20 de junio, ya que se trata de una fecha inamovible. Por ese motivo, no generará un nuevo fin de semana largo para la mayoría de los trabajadores.

Aun así, ambas fechas forman parte de los principales homenajes patrios del calendario argentino y suelen estar acompañadas por actos, celebraciones y actividades conmemorativas en distintos puntos del país.

Calendario de feriados 2026

Luego de junio, el calendario nacional continuará con varias fechas importantes y nuevos fines de semana largos.

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Con estas fechas confirmadas, todavía quedan varios fines de semana largos durante 2026, una oportunidad ideal para organizar viajes, escapadas o simplemente disfrutar de algunos días de descanso antes de finalizar el año.