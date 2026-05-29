Uno a uno, los feriados confirmados para junio 2026: los motivos de cada uno
Luego del feriado nacional del 25 de mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo descanso.
El sexto mes del año tendrá un feriado trasladable y otro inamovible. Esto permitirá que millones de trabajadores y estudiantes disfruten de una nueva pausa ideal para realizar escapadas, descansar o compartir tiempo en familia.
Además, el calendario oficial de feriados 2026 ya confirmó todas las fechas que restan para el resto del año.
Cuándo serán los feriados y fin de semana largos de junio 2026
El primer feriado de junio será el correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
Si bien la fecha conmemorativa es el 17 de junio, en 2026 caerá miércoles. Debido a que se trata de un feriado trasladable, el descanso pasará al lunes 15 de junio, generando un fin de semana largo de tres días.
De esta manera, quienes no trabajen durante esas jornadas podrán disfrutar de un descanso que se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.
La fecha recuerda la figura de Martín Miguel de Güemes, uno de los protagonistas fundamentales de las guerras por la independencia argentina y líder de la resistencia en el norte del país.
Pocos días después llegará el segundo feriado del mes: el Día de la Bandera, que homenajea a Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional.
En este caso, el feriado se mantendrá el sábado 20 de junio, ya que se trata de una fecha inamovible. Por ese motivo, no generará un nuevo fin de semana largo para la mayoría de los trabajadores.
Aun así, ambas fechas forman parte de los principales homenajes patrios del calendario argentino y suelen estar acompañadas por actos, celebraciones y actividades conmemorativas en distintos puntos del país.
Calendario de feriados 2026
Luego de junio, el calendario nacional continuará con varias fechas importantes y nuevos fines de semana largos.
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Con estas fechas confirmadas, todavía quedan varios fines de semana largos durante 2026, una oportunidad ideal para organizar viajes, escapadas o simplemente disfrutar de algunos días de descanso antes de finalizar el año.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario