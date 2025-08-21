Dónde comprar camperas de aviador a menos de $40.000: enterate acá
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar los abrigos de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Coto lanzaron ofertas en camperas de abrigo para este invierno 2025, con descuentos de hasta el 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
Cuánto cuesta la campera de aviador ideal para este invierno
El increíble descuento sumamente aprovechable para esta época de invierno se trata de una Campera Aviador Talle 52, la cual ahora se puede conseguir con un descuento del 50% en la web de Coto.
Él preció con el importante descuento queda en $37.499,50 y también cuenta con una importante rebaja respecto al precio anterior, que era de $74.999,00.
- Modelo: Campera Aviador
- Talle disponible: 52
- Marca: Top Design
- Precio con descuento: $37.499,50
- Descuento aplicado: 50%
- Dónde conseguirlo: Sitió online de Coto
Esta campera de aviador se destaca por estar confeccionado por la empresa Top Design, la cual cuenta con un catálogo ideal para los que deseen abrigarse con la mejor calidad indumentaria textil para el invierno. Aunque solo viene en talle 52, esta es una oferta ideal para estar cómodo y abrigado en el día a día del invierno.
Cómo se puede aprovechar el descuento en Coto
La promoción durante estos días se encuentra activa exclusivamente en la tienda online del supermercado y no es acumulable con otras ofertas vigentes en la misma web digital de Coto. Por otra parte, Coto también permite abonar con tarjeta de crédito según las condiciones.
Por otra parte, Coto Digital también lanzó una promoción en camperas femeninas, por lo que una de las propuestas más destacadas es la Campera Dama Sherpa Offwhite Talle 50, cuyo valor actual con rebaja del 50% es de $47.499,50.
Al igual que la anterior campera de hombre, también se ofrecen diferentes tipos de abrigos en la web de Coto, como es el siguiente: Campera Clasica Azul Marino Talle 46, a un precio especial, ya que cuesta $29.999,50, también con un 50 porciento de descuento.
