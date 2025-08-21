Dónde comprar camperas de aviador a menos de $40.000: enterate acá

Esta campera de aviador se destaca por estar confeccionado por la empresa Top Design, la cual cuenta con un catálogo ideal para los que deseen abrigarse con la mejor calidad indumentaria textil para el invierno. Aunque solo viene en talle 52, esta es una oferta ideal para estar cómodo y abrigado en el día a día del invierno.

Cómo se puede aprovechar el descuento en Coto

La promoción durante estos días se encuentra activa exclusivamente en la tienda online del supermercado y no es acumulable con otras ofertas vigentes en la misma web digital de Coto. Por otra parte, Coto también permite abonar con tarjeta de crédito según las condiciones.

Por otra parte, Coto Digital también lanzó una promoción en camperas femeninas, por lo que una de las propuestas más destacadas es la Campera Dama Sherpa Offwhite Talle 50, cuyo valor actual con rebaja del 50% es de $47.499,50.

Al igual que la anterior campera de hombre, también se ofrecen diferentes tipos de abrigos en la web de Coto, como es el siguiente: Campera Clasica Azul Marino Talle 46, a un precio especial, ya que cuesta $29.999,50, también con un 50 porciento de descuento.