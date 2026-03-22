Dónde comprar el celular más vendido de la historia
El mítico dispositivo de la "viborita" y la linterna vive un segundo aire y es buscado por coleccionistas y por quienes quieren desconectarse.
Presentado en 2003, este dispositivo ostenta un récord que ni el iPhone más moderno ha podido opacar: es el teléfono móvil más vendido de todos los tiempos, con 250 millones de unidades despachadas en solo seis años.
Su estructura robusta, su legendaria resistencia a las caídas y una batería que dura días lo convirtieron en un ícono que hoy, en 2026, vuelve a ser tendencia.
Cuánto cuesta un Nokia 1100 hoy
El valor de este dispositivo depende exclusivamente de su estado de conservación. Aunque parezca increíble, en algunos casos hoy cuesta menos que en su lanzamiento (cuando rondaba los 100 dólares):
En plataformas de comercio electrónico se consiguen por menos de 50 dólares. Son la opción favorita de quienes buscan un teléfono secundario para emergencias o para «desintoxicarse» de las redes sociales.
Un ejemplar en su caja original, con manuales y accesorios sin uso, es una gema para los entusiastas. En sitios de subastas, estos modelos pueden alcanzar o superar los 100 dólares.
Dónde conseguirlo
- Plataformas de venta online: (Mercado Libre, eBay o sitios de clasificados).
- Tiendas de electrónica de segunda mano: Lugares especializados en servicio técnico suelen tener unidades reacondicionadas.
- Subastas de tecnología: Para encontrar unidades «New Old Stock» (nuevas de época).
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