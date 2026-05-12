Ofertas en supermercados: las promociones imperdibles para el mes de mayo
Además de las rebajas, muchas ofertas incluyen cuotas sin interés y beneficios adicionales con determinados medios de pago.
Con el objetivo de incentivar las ventas durante mayo, distintos supermercados comenzaron a desplegar promociones especiales en productos tecnológicos y artículos para el hogar. Entre ellos, aparece como una de las cadenas que más descuentos ofrece actualmente, especialmente en televisores, notebooks, celulares y electrodomésticos.
Las ofertas pueden encontrarse tanto en sucursales físicas como en la tienda online del supermercado y, en muchos casos, incluyen financiación en cuotas sin interés, algo muy buscado por quienes planean renovar productos del hogar.
Uno de los aspectos más destacados de estas promociones es la posibilidad de combinar rebajas directas con beneficios bancarios y descuentos adicionales por pagos al contado.
Además, varios de los artículos incluidos forman parte de los productos más demandados para la temporada de otoño e invierno, como aires acondicionados, calefactores y pequeños electrodomésticos.
Las promociones se mantendrán activas durante gran parte del mes de mayo y abarcan desde artículos económicos hasta productos de alta gama.
Cuotas sin interés en celulares, notebooks y televisión
Dentro de las ofertas más buscadas aparecen distintos modelos de televisores, notebooks y celulares que pueden comprarse en hasta 12 cuotas sin interés.
Entre las promociones más importantes se destacan:
- Smart TV TCL 65” QLED: 12 cuotas de $124.917 o $1.199.200 al contado.
- Smart TV Noblex 50” UHD: 12 cuotas de $58.250 o $559.200 en un pago.
- Heladera No Frost BGH 338 litros: 12 cuotas de $83.250 o $799.200.
- Aire acondicionado Philco Split: 12 cuotas de $74.917 o $719.200.
En el caso de notebooks y productos de informática también aparecen varias ofertas importantes:
- Notebook Lenovo 15”: 9 cuotas de $111.000 o $849.150.
- Notebook Sky 14”: 9 cuotas de $47.667 o $364.650.
- Monitor LG LED 27”: 6 cuotas de $54.834.
Además, Carrefour incorporó promociones en celulares con planes de financiación de hasta 6 cuotas sin interés:
- Samsung Galaxy A07: 6 cuotas de $49.833 o $269.100 al contado.
- Motorola G17 de 256 GB: 6 cuotas de $66.500 o $359.100.
Estas promociones aparecen entre las más consultadas del mes debido a la combinación de cuotas fijas y descuentos especiales.
Hasta un 40% de descuento en electrodomésticos seleccionados
Además de la tecnología, Carrefour también lanzó importantes rebajas en pequeños electrodomésticos y productos para el hogar.
En algunos casos, los descuentos alcanzan hasta el 40%, especialmente en artículos vinculados a cocina, calefacción y cuidado personal.
Entre las ofertas más destacadas aparecen:
- Horno eléctrico Axel 30 litros: $79.000 o 3 cuotas de $27.650.
- Cafetera de filtro Bluesky: $24.500 o 3 cuotas de $8.575.
- Secador de pelo Nalk & Rey: $29.000 o 3 cuotas de $10.150.
- Plancha a vapor Home: $59.000 o 3 cuotas de $20.650.
- Convector Atma 1500W: $209.000.
La cadena también sumó promociones para productos de calefacción y artículos ideales para el invierno, una categoría que suele incrementar fuertemente sus ventas durante esta época del año.
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