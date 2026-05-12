Ofertas en supermercados: las promociones imperdibles para el mes de mayo

Cuotas sin interés en celulares, notebooks y televisión

Dentro de las ofertas más buscadas aparecen distintos modelos de televisores, notebooks y celulares que pueden comprarse en hasta 12 cuotas sin interés.

Entre las promociones más importantes se destacan:

Smart TV TCL 65” QLED : 12 cuotas de $124.917 o $1.199.200 al contado.

: 12 cuotas de $124.917 o $1.199.200 al contado. Smart TV Noblex 50” UHD : 12 cuotas de $58.250 o $559.200 en un pago.

: 12 cuotas de $58.250 o $559.200 en un pago. Heladera No Frost BGH 338 litros : 12 cuotas de $83.250 o $799.200.

: 12 cuotas de $83.250 o $799.200. Aire acondicionado Philco Split: 12 cuotas de $74.917 o $719.200.

En el caso de notebooks y productos de informática también aparecen varias ofertas importantes:

Notebook Lenovo 15” : 9 cuotas de $111.000 o $849.150.

: 9 cuotas de $111.000 o $849.150. Notebook Sky 14” : 9 cuotas de $47.667 o $364.650.

: 9 cuotas de $47.667 o $364.650. Monitor LG LED 27”: 6 cuotas de $54.834.

Además, Carrefour incorporó promociones en celulares con planes de financiación de hasta 6 cuotas sin interés:

Samsung Galaxy A07 : 6 cuotas de $49.833 o $269.100 al contado.

: 6 cuotas de $49.833 o $269.100 al contado. Motorola G17 de 256 GB: 6 cuotas de $66.500 o $359.100.

Estas promociones aparecen entre las más consultadas del mes debido a la combinación de cuotas fijas y descuentos especiales.

Hasta un 40% de descuento en electrodomésticos seleccionados

Además de la tecnología, Carrefour también lanzó importantes rebajas en pequeños electrodomésticos y productos para el hogar.

En algunos casos, los descuentos alcanzan hasta el 40%, especialmente en artículos vinculados a cocina, calefacción y cuidado personal.

Entre las ofertas más destacadas aparecen:

Horno eléctrico Axel 30 litros : $79.000 o 3 cuotas de $27.650.

: $79.000 o 3 cuotas de $27.650. Cafetera de filtro Bluesky : $24.500 o 3 cuotas de $8.575.

: $24.500 o 3 cuotas de $8.575. Secador de pelo Nalk & Rey : $29.000 o 3 cuotas de $10.150.

: $29.000 o 3 cuotas de $10.150. Plancha a vapor Home : $59.000 o 3 cuotas de $20.650.

: $59.000 o 3 cuotas de $20.650. Convector Atma 1500W: $209.000.

La cadena también sumó promociones para productos de calefacción y artículos ideales para el invierno, una categoría que suele incrementar fuertemente sus ventas durante esta época del año.