Dónde comprar neumáticos con grandes descuentos y ofertas: los supermercados con buenos precios
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar las ruedas de tu auto.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En un contexto de precios altos y costos de mantenimiento que no aflojan, los neumáticos se convirtieron en uno de los gastos más difíciles de afrontar para los automovilistas. Se trata de Carrefour y Coto, que sumaron en sus góndolas descuentos en marcas reconocidas con valores que, en muchos casos, quedan por debajo de los que se encuentran en gomerías tradicionales o sitios especializados.
Incluso se da la opción de pagar en tres o seis cuotas sin interés, según la cadena. En algunos casos, los supermercados ofrecen stock limitado o promociones exclusivas para compras online, lo que genera un movimiento adicional entre quienes buscan aprovechar la oferta antes de que se agote.
Los neumáticos en oferta en Coto
En el supermercado Coto digital, podés encontrar neumáticos Fate y Firestone con descuentos de hasta el 25%. Además, está la opción de comprar algunos en cuotas sin interés.
-Cubierta FATE Range Runner HT 165/70 R14 C 89R: $159.329,25 con 25% OFF (precio original: $212.439) y hasta 3 cuotas sin interés
-Cubierta FATE Prestiva 175/65 R14 82T: $116.991,15 con 25% OFF (precio original: $157.479) y hasta 3 cuotas sin interés
-Cubierta FATE Ar-440 205/70 R15 96T: $211.094,25 con 25% OFF (precio original: $281.459) y hasta 3 cuotas sin interés
-Cubierta FATE Ar-440 205/65 R15 94T: $222.937,15 con 15% OFF (precio original: $262.279) y hasta 3 cuotas sin interés
-Cubierta FATE Prestiva 165/70 R13 79T: $117.911,15 con 15% OFF (precio original: $138.719) y hasta 3 cuotas sin interés
-Cubierta FATE Prestiva 175/70 R13 82T: $129.250,15 con 15% OFF (precio original: $152.059) y hasta 3 cuotas sin interés
-Cubierta FATE Sentiva AR-360 185/65 R14 86 T/H: $150.109,15 con 15% OFF (precio original: $176.599) y hasta 3 cuotas sin interés
-Cubierta FATE Prestiva 185/70 R14 88T: $141.821,65 con 15% OFF (precio original: $166.849) y hasta 3 cuotas sin interés
-Cubierta Firestone F600 185/70 R14 88T: $135.999,15 con 15% OFF (precio original: $159.999) y hasta 3 cuotas sin interés
-Cubierta Firestone F600 185/65 R14 86T: $136.101,15 — 15% OFF (antes $160.119) — 3 cuotas sin interés
-Cubierta Firestone F600 175/70 R14 84T: $140.716,65 con 15% OFF (precio original: $165.549) y hasta cuotas sin interés
-Cubierta FATE Sentiva Sport 185/60 R15 84H: $178.754,15 con 15% OFF (precio original: $210.299) y hasta 3 cuotas sin interés
Los neumáticos en oferta en Carrefour
En cuanto a Carrefour, también podés encontrar promociones de neumáticos con descuentos de hasta el 20% y se pueden adquirir pagando hasta 6 cuotas sin interés. Estos son algunos modelos:
-Cubierta Formula Energy 175/65 R14: $139.790 con 20% OFF (precio original $174.790) y hasta 6 cuotas sin interés
-Cubierta Formula Energy 185/65 R14: $148.590 con 20% OFF (precio original: $185.790) y hasta 6 cuotas sin interés
-Cubierta Formula Energy 175/70 R14: $139.000 con 13% OFF (precio original: $159.999) y hasta 6 cuotas sin interés
-Cubierta Formula Energy 185/60 R14: $166.900 con 7% OFF (precio original: $179.999) y hasta 6 cuotas sin interés
