Dónde conseguir las notebooks que están poco menos de $350.000
Las principales cadenas de supermercados del país lanzaron fuertes rebajas en tecnología. Hay modelos de notebooks con precios que bajaron de los $350.000 y se pueden comprar online con importantes descuentos.
En plena temporada de descuentos, dos de los supermercados más grandes de Argentina lanzaron ofertas imperdibles en notebooks. Con precios que rondan los $320.000, las promociones permiten renovar equipos o acceder a una computadora nueva a un valor mucho más bajo del habitual.
Entre las opciones más destacadas se encuentran las que ofrece Coto, con beneficios adicionales para los miembros de su comunidad, y Carrefour, que aplica rebajas significativas en varios modelos de marcas reconocidas. Ambas cadenas ofrecen la posibilidad de comprar de forma online, con financiación y entrega a domicilio.
Estas oportunidades se dan en el marco de las campañas de descuentos en tecnología, que buscan acercar productos accesibles antes de fin de año y son una buena opción para quienes buscan equiparse sin gastar de más.
Los descuentos de Coto en las notebooks
En la web de Coto, se pueden encontrar varios modelos con precios rebajados, destacándose la Notebook GFAST N-151 (4 GB RAM, 120 GB SSD, pantalla de 15.6”, Intel Celeron).
Precio con descuento: $314.999,10
Descuento: 10% (para miembros de Comunidad Coto)
Precio anterior: $349.999
Dónde conseguirla: Sitio online de Coto
Este modelo de la marca GFAST, fabricado en Argentina, es ideal para tareas básicas, estudio y uso diario. Además, Coto mantiene otras ofertas en modelos más potentes, como la Notebook ENOVA (8 GB RAM, 240 GB SSD, Intel Core i3), disponible por $764.999,15 (15% de descuento sobre un precio original de $899.999).
Los descuentos de Carrefour en las notebooks
Por su parte, Carrefour también lanzó una promoción destacada en tecnología. En su tienda online se puede encontrar el modelo Notebook Enova 14”, de origen nacional y marca Lenovo, con un 30% de descuento.
Precio actual: $419.000
Dónde conseguirla: Sitio web de Carrefour
Ambas cadenas continúan sumando productos en promoción dentro de sus secciones de tecnología, por lo que vale la pena revisar sus catálogos digitales. Con descuentos que superan el 10% y opciones por debajo de los $350.000, es un excelente momento para aprovechar y renovar la notebook.
