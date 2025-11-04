Dónde conseguir las notebooks que están poco menos de $350.000

Los descuentos de Carrefour en las notebooks

Por su parte, Carrefour también lanzó una promoción destacada en tecnología. En su tienda online se puede encontrar el modelo Notebook Enova 14”, de origen nacional y marca Lenovo, con un 30% de descuento.

Precio actual: $419.000

Dónde conseguirla: Sitio web de Carrefour

Ambas cadenas continúan sumando productos en promoción dentro de sus secciones de tecnología, por lo que vale la pena revisar sus catálogos digitales. Con descuentos que superan el 10% y opciones por debajo de los $350.000, es un excelente momento para aprovechar y renovar la notebook.