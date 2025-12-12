Dónde conseguir los aires acondicionados con precios rebajados: los detalles
A pocos días del inicio del verano, varias cadenas de supermercados lanzaron liquidaciones masivas con descuentos que superan el 50%.
Los supermercados más importantes del país comenzaron diciembre con una batería de descuentos muy agresiva en aires acondicionados, una estrategia que llega justo en la previa del verano y que permite conseguir equipos a precios que no se habían visto en meses. Las rebajas superan el 50% en algunos modelos, e incluso se pueden combinar con cuotas sin interés y beneficios extra por pago en una sola exhibición.
La liquidación incluye equipos inverter, frío-calor, portátiles y ventanas, con marcas como Philco, BGH, Hyundai, Samsung, Midea, LG y Likon, entre muchas otras. Por eso, cientos de usuarios ya están aprovechando las últimas unidades disponibles, ya que varios modelos comenzaron a agotarse por la fuerte demanda generada en estas primeras horas de promociones.
Lo que se puede encontrar en la liquidación de COTO
La sección de liquidaciones de COTO incluye televisores, equipos de climatización y pequeños electrodomésticos con rebajas para quienes están anotados en la membresía.
En televisores, algunas ofertas incluyen:
-
LG QNED 86" de $5.999.999 y a $4.499.999,25, con un descuento del 25%.
NOBLEX LED 50", de $566.991 a $424.959,75, también con 25% menos.
PHILIPS LED 58", de $939.999 a $751.999,20, con un descuento del 20%.
El rubro de aires acondicionados también tiene varias opciones:
-
Aire acondicionado TOP HOUSE Inverter 3000 Fg 3550 W, de $979.999 a $734.999,25 (25%).
Aire acondicionado TOP HOUSE 2950 Fg 3450 W, de $863.999 a $647.999,25 (25%).
Aire acondicionado SAMSUNG 5000 Fg 6140 W, de $1.884.399 a $1.413.299,25 (25%).
En microondas se ven rebajas más moderadas:
-
BGH 19 L, de $199.999 a $149.979,25 (25%).
SAMSUNG 28 L Plata, de $420.999 a $357.849,15 (15%).
MONDIAL 21 L, de $259.999 a $220.999,15 (15%).
Algunos artículos pueden venir con detalles menores, faltantes como el control remoto o signos de exhibición, aunque la información disponible indica que funcionan correctamente.
Cómo sumarse a la comunidad COTO
La cadena tiene un sistema de clientes frecuentes que ofrece rebajas especiales en productos seleccionados. Registrarse no tiene costo y se hace a través de la página oficial.
El alta se completa con tres pasos:
-
Entrar a la página y cargar los datos requeridos en un formulario.
Confirmar la inscripción mediante el correo que llega después del registro.
Presentar el DNI en cada compra para que se apliquen los beneficios.
La vieja tarjeta del programa dejó de usarse. El documento de identidad cumple como única forma de identificación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario