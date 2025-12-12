Dónde conseguir los aires acondicionados con precios rebajados: los detalles

Aire acondicionado TOP HOUSE Inverter 3000 Fg 3550 W , de $979.999 a $734.999,25 ( 25% ).

Aire acondicionado TOP HOUSE 2950 Fg 3450 W , de $863.999 a $647.999,25 ( 25% ).

Aire acondicionado SAMSUNG 5000 Fg 6140 W, de $1.884.399 a $1.413.299,25 (25%).

En microondas se ven rebajas más moderadas:

BGH 19 L , de $199.999 a $149.979,25 ( 25% ).

SAMSUNG 28 L Plata , de $420.999 a $357.849,15 ( 15% ).

MONDIAL 21 L, de $259.999 a $220.999,15 (15%).

Algunos artículos pueden venir con detalles menores, faltantes como el control remoto o signos de exhibición, aunque la información disponible indica que funcionan correctamente.

Cómo sumarse a la comunidad COTO

La cadena tiene un sistema de clientes frecuentes que ofrece rebajas especiales en productos seleccionados. Registrarse no tiene costo y se hace a través de la página oficial.

El alta se completa con tres pasos:

Entrar a la página y cargar los datos requeridos en un formulario.

Confirmar la inscripción mediante el correo que llega después del registro.

Presentar el DNI en cada compra para que se apliquen los beneficios.

La vieja tarjeta del programa dejó de usarse. El documento de identidad cumple como única forma de identificación.