El centro de mesa que marca tendencia esta Navidad y por qué todos lo eligen

En esta Navidad, la decoración se inclina por lo simple, lo cálido y lo artesanal. En ese contexto, el centro de mesa natural con velas se convirtió en el gran protagonista de las celebraciones, ganando terreno tanto en redes sociales como en locales de decoración. Su éxito radica en una fórmula infalible: pocos elementos, materiales accesibles y un resultado visual que eleva cualquier mesa sin esfuerzo.