Para Navidad y Año Nuevo: el lugar para comprar carne a buen precio
Esta cadena de supermercado presenta ofertas imperdibles en diferentes cortes de carne para que las fiestas. Los detalles en la nota.
Navidad y Año Nuevo están a la vuelta de la esquina y los preparativos ingresan en la recta final. Como es costumbre en nuestro país, el asado es una de las tradiciones más importantes de cada festividad, aunque el precio de la carne puede ser un impedimento.
Sin embargo, diferentes cadenas de supermercados presentan promociones, descuentos y ofertas imperdibles, entre las que se destacan un amplio abanico de cortes de carne. Si bien el objetivo principal es aumentar las ventas, también buscan mantener viva las tradiciones de los argentinos en fechas importantes.
El supermercado que tiene el kilo de carne más barato
Si bien se pueden encontrar diversos cortes de carne para tirar a la parrilla, el roast beef es uno de los cortes más populares para el asado, aunque sus características cambian según la carnicería o supermercado:
- Coto: $ 11.599 el kilo.
- Carrefour: $ 12.200 (novillo), $ 13.600 (novillito y etiqueta negra).
- Disco: $ 13.865 por kg.
- Día: desde $ 15.500 en churrasco (novillo), hasta $ 17.000 envasado al vacío.
- Chango Más: $ 13.499 (novillito, 1,2 kg).
Además, se pueden aprovechar descuentos adicionales y promociones con diferentes entidades bancarias y billeteras virtuales. Banco Provincia ofrece un 35% de descuento en carnicerías, pescaderías y granjas para quienes paguen con Cuenta DNI el sábado 20 de diciembre, con un máximo de $7.000 por persona, alcanzable al gastar $20.000.
Por su parte, diversas cadenas de supermercados presentan promociones diarias y convenios con distintos bancos y billeteras digitales, que permiten obtener rebajas adicionales sobre los precios habituales. Estas promociones tienen como objetivo central facilitar el ahorro y hacer más accesibles las compras diarias.
