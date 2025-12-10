Los supermercados que ofrecen electrodomésticos ofertas: dónde conseguirlos
Diversos supermercados cuentan con sectores de liquidación donde podés encontrar televisores, aires acondicionados, microondas y otros productos.
En varias cadenas del país, estos outlets se consolidaron como una alternativa para equipar el hogar sin gastar de más. Suelen ofrecer productos que presentan detalles estéticos menores, signos de exhibición o faltantes como un control remoto, pero que mantienen un funcionamiento correcto, según informes de los propios comercios. Para quienes buscan ahorrar, pasar por estas secciones puede significar una oportunidad concreta gracias a la combinación de descuentos, promociones y programas de fidelización.
Dónde encontrar electrodomésticos baratos
Algunas sucursales de supermercados cuentan con espacios de outlet donde se liquidan electrodomésticos con fuertes rebajas. Estas secciones cambian su stock constantemente, por lo que conviene revisarlas cada tanto si en la primera visita no aparece el producto buscado.
En estos sectores es posible encontrar desde Smart TVs de gran tamaño, hasta aires acondicionados inverter, microondas, pequeños electrodomésticos y productos estacionales, siempre con descuentos que pueden superar el 20% o 25%.
Además, ciertos supermercados ofrecen beneficios adicionales a través de sus programas de membresía, lo que permite acumular rebajas exclusivas y mejorar aún más el precio final. En muchos casos, estos programas no tienen costo y solo requieren registrarse y presentar el DNI al momento de pagar.
Los electrodomésticos que se pueden encontrar en oferta
A continuación, un listado de los productos en liquidación que pueden encontrarse en estos outlets de supermercados, con precios orientativos y rebajas habituales:
Smart TVs
-
Smart TV LG QNED 86": rebajas cercanas al 25% sobre el precio de lista.
Smart TV Noblex 50": descuentos del 25%.
Smart TV Philips 58": rebajas del 20%.
Aires acondicionados
-
Split Top House Inverter 3000 FG: descuentos del 25%.
Split Top House 2950 FG: rebajas del 25%.
Split Samsung 5000 FG: descuentos aproximados del 25%.
Microondas
-
Microondas BGH 19 L: rebajas del 25% en un pago.
Microondas Samsung 28 L plateado: descuentos del 15%.
Microondas Mondial 21 L: rebajas del 15%.
Este tipo de ofertas se renuevan con frecuencia y varían según el stock disponible en cada sucursal, por lo que se recomienda visitar los locales de manera periódica. Para maximizar el ahorro, también puede combinarse el programa de fidelización del supermercado con promociones bancarias y pagos en un solo pago con descuento.
