Los supermercados donde se pueden conseguir televisores en oferta y con buenos descuentos

Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Luego de las promociones por el Cyber Monday, algunos supermercados mantuvieron sus ofertas y descuentos en distintos artículos, como televisores. Las cadenas Coto y Carrefour ofrecen rebajas y cuotas sin interés. En sus páginas de comercio electrónico, los supermercados ofrecen distintos Smart TV con hasta 47% de descuento y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés. Así, por caso, es posible acceder a televisores de 43’’ por algo más de $300.000.
Supermercados Carrefour y Coto venden televisores con 40%
La cadena de supermercados Carrefour vende en su página web televisores con hasta un 39% de descuento y la posibilidad de pagar algunos modelos en hasta 12 cuotas sin interés.
En tanto, Coto ofrece rebajas de hasta el 25% pagando en una cuota, con algunos beneficios especiales para los miembros de su comunidad.
Lo cierto es que si se está buscando un nuevo televisor, las promociones que ofrecen los dos supermercados pueden transformarse en una oportunidad.
A continuación, los precios y promociones de Carrefour:
Smart TV 55’’ TCL
- Precio en oferta: $799.000
- Descuento del 39%
- En 6 cuotas sin interés
Smart TV Philips 55’’
- Precio en oferta: $699.000
- Descuento del 29%
- En 6 cuotas sin interés
Smart TV 65’’ Samsung
- Precio en oferta: $1.499.000
- Descuento del 31%
- En 6 cuotas sin interés
Smart TV 60’’ LG
- Precio en oferta: $1.299.000
- Descuento del 26%
- En 6 cuotas sin interés
Smart TV Philips 75’’
- Precio en oferta: $3.299.000
- Descuento del 23%
- En hasta 12 cuotas sin interés
Smart TV LG 55’’ Oled
- Precio en oferta: $2.999.999
- Descuento del 20%
- En hasta 9 cuotas sin interés
Cuánto salen los televisores en Coto
Smart TV Philips 65’’
- Precio en oferta en un pago: $1.762.499
- Descuento del 25%
Smart TV THS 43’’
- Precio en oferta: $307.499
- Descuento del 25%
Smart TV BGH 50’’
- Precio en oferta: $464.999
- Descuento del 25%
Smart TV LG 55’’
- Precio en oferta: $759.999
- Descuento del 20%
Smart TV BGH 65’’
- Precio en oferta: $974.999
- Descuento del 25%
