El supermercado que tiene toallas con descuentos imperdibles: dónde conseguirlas

Las ofertas disponibles en Jumbo

image

Jumbo mantiene rebajas del 20% en toallas y toallones seleccionados, con variedad de gramajes, colores y marcas reconocidas. Si bien el descuento es menor que en otras cadenas, los productos pertenecen a líneas de mayor calidad, lo que hace que las rebajas sean especialmente atractivas.

Entre las ofertas más destacadas aparecen:

Toallón Blanco 600 GSM 90x150 cm Krea – $39.999,20 — 20% (antes $49.999)

Toalla de mano 50x70 cm 600 GSM Blanco V2 Krea – $8.799,20 — 20% (antes $10.999)

Toallón Ibera Aero – $15.999,20 — 20% (antes $19.999)

Toalla Ibera Gris – $5.599,20 — 20% (antes $6.999)

Toallón Palermo Petróleo – $15.999,20 — 20% (antes $19.999)

Toallón Blanco 420 g – $19.999,20 — 20% (antes $24.999)

Toallón Color Natural 420 g – $15.999,20 — 20% (antes $19.999)

Toallón Blanco 450 GSM 90x150 cm Krea – $33.599,20 — 20% (antes $41.999)

Toalla Palermo Petróleo – $7.199,20 — 20% (antes $8.999)

Toalla de baño Blanco 70x135 cm 600 GSM V2 Krea – $22.399,20 — 20% (antes $27.999)

Toallón Ibera Gris – $15.999,20 — 20% (antes $19.999)

Toalla Visita 30x45 cm 400 GSM – $4.799,20 — 20% (antes $5.999)

Las promociones también aplican a compras online y se complementan con cuotas según el banco, lo que genera otro incentivo para aprovechar la liquidación.