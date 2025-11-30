El supermercado que tiene toallas con descuentos imperdibles: dónde conseguirlas
Las ofertas están disponibles en cadenas reconocidas y, además, permiten pagar en cuotas sin interés según el banco y la tarjeta.
Las liquidaciones se encuentran en hipermercados donde las marcas más vendidas mantienen rebajas importantes. En algunos casos, los productos quedaron con precios finales inferiores a la mitad de su valor original, generando una gran demanda tanto en tiendas físicas como en compras online.
Además de los descuentos directos, varias de estas firmas suman promociones bancarias con reintegros o cuotas sin interés, lo que aumenta aún más la conveniencia al momento de aprovechar estas ofertas.
Las ofertas disponibles en Carrefour
Carrefour mantiene rebajas fuertes en líneas básicas y premium, y en varios productos ofrece el segundo al 50%, una promoción que se convirtió en una de las más buscadas.
Algunas de las ofertas destacadas:
-
Toalla de rostro Tex Basic – $6.367,50 — 2do al 50% (antes $8.490)
Toalla de baño Tex Basic – $13.492,50 — 2do al 50% (antes $17.990)
Toalla de baño Cannon 70x140 – $18.742,50 — 2do al 50% (antes $24.990)
Toalla de visita Teka, modelos surtidos – $1.192,50 — 2do al 50% (antes $1.590)
Toalla de rostro 500 g Karsten Lumina – $7.492,50 — 2do al 50% (antes $9.990)
Toalla de rostro Tex Home 520 g 50x100 cm – $14.242,50 — 2do al 50% (antes $18.990)
Toalla de baño Tex Home 420 g – $13.492,50 — 2do al 50% (antes $17.990)
Carrefour también suma promociones bancarias y cuotas según el día, lo que permite obtener aún mejores precios en productos de baño.
Las ofertas disponibles en Jumbo
Jumbo mantiene rebajas del 20% en toallas y toallones seleccionados, con variedad de gramajes, colores y marcas reconocidas. Si bien el descuento es menor que en otras cadenas, los productos pertenecen a líneas de mayor calidad, lo que hace que las rebajas sean especialmente atractivas.
Entre las ofertas más destacadas aparecen:
-
Toallón Blanco 600 GSM 90x150 cm Krea – $39.999,20 — 20% (antes $49.999)
Toalla de mano 50x70 cm 600 GSM Blanco V2 Krea – $8.799,20 — 20% (antes $10.999)
Toallón Ibera Aero – $15.999,20 — 20% (antes $19.999)
Toalla Ibera Gris – $5.599,20 — 20% (antes $6.999)
Toallón Palermo Petróleo – $15.999,20 — 20% (antes $19.999)
Toallón Blanco 420 g – $19.999,20 — 20% (antes $24.999)
Toallón Color Natural 420 g – $15.999,20 — 20% (antes $19.999)
Toallón Blanco 450 GSM 90x150 cm Krea – $33.599,20 — 20% (antes $41.999)
Toalla Palermo Petróleo – $7.199,20 — 20% (antes $8.999)
Toalla de baño Blanco 70x135 cm 600 GSM V2 Krea – $22.399,20 — 20% (antes $27.999)
Toallón Ibera Gris – $15.999,20 — 20% (antes $19.999)
Toalla Visita 30x45 cm 400 GSM – $4.799,20 — 20% (antes $5.999)
Las promociones también aplican a compras online y se complementan con cuotas según el banco, lo que genera otro incentivo para aprovechar la liquidación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario