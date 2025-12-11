Dónde poner el árbol de Navidad, según el Feng Shui

• Sudeste: prosperidad y crecimiento

Es el sector que simboliza la abundancia. Un árbol luminoso en esta área suele asociarse con buenos augurios económicos y estabilidad.

• Sur: reconocimiento y proyectos

Si la intención es abrir nuevos caminos profesionales o impulsar metas personales, este sector es el más adecuado. La energía del fuego —muy presente en la decoración navideña— se potencia en esta orientación.

Dónde conviene no ponerlo

Pasillos angostos, donde la energía circula rápido y no se sostiene.

Justo frente a puertas de entrada o salida, porque la energía fluye demasiado hacia afuera.

Dormitorios, donde las luces y el movimiento pueden alterar el descanso.

El plus de los colores

Arbolito de Navidad.jpg

En el Feng Shui, los tonos también influyen.

El rojo simboliza alegría y dinamismo.

simboliza alegría y dinamismo. El dorado , abundancia.

, abundancia. El verde , equilibrio.

, equilibrio. Los tonos blancos o plateados, claridad y nuevos comienzos.

Sea cual sea la paleta elegida, lo ideal es mantener el sector ordenado: el desorden interrumpe el flujo energético y resta fuerza al árbol.

Un gesto para cerrar el año con intención

Más allá de las creencias, dedicar un momento a pensar dónde ubicar el árbol invita a conectar con el hogar y con los deseos para el año que viene. Para el Feng Shui, ese pequeño gesto puede ayudar a crear un ambiente más cálido y cargado de buenas vibras para recibir las fiestas.