Ciudad: exprefecto se quitó la vida tras discutir con su pareja por el lugar donde pasar Navidad y Año Nuevo

A pesar del relato realizado por la pareja de la víctima, la Justicia inició la investigación correspondiente mientras los peritos trabajaron en la escena para recolectar pruebas y la mujer fue entrevistada para reconstruir los hechos y determinar las circunstancias exactas del trágico desenlace.

En tanto, los vecinos de la pareja expresaron su consternación por el hecho que algunos atribuyen a problemas intrafamiliares agudizados por el estrés que suelen generar estas fechas.