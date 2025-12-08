La irreversible decisión del Gobierno con el último feriado del 2025: ¿hay fin de semana largo?
La gestión de Javier Milei definió el calendario oficial y determinó qué pasa con el próximo feriado, último del año. ¿Se viene otro descanso extendido?
Los argentinos gozaron este lunes 8 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, del penúltimo feriado del año, que además dio lugar a un fin de semana largo, mientras muchos argentinos ya aguardan por el último asueto del 2025, con la expectativa sobre si habrá o no descanso extendido.
El último feriado nacional de 2025 será el jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad. Pese a las expectativas de muchos argentinos, el Gobierno de Javier Milei no agregó el feriado puente ni "día no laborable" para el viernes 26, truncando así la posibilidad de un fin de semana extralargo, que podía ser de hasta cuatro días.
De esta manera, la última semana de diciembre tendrá un solo día de descanso obligatorio, obligando a los trabajadores a retomar sus actividades el viernes siguiente. Esta decisión está en línea con la postura de la actual administración de no incrementar los días no laborables con fines turísticos.
La falta de un feriado puente para el 26 de diciembre significa que no habrá un fin de semana largo para despedir el año, manteniendo el calendario con normalidad hasta las celebraciones de Año Nuevo.
De esta manera, el Gobierno mantiene su postura de no agregar ningún puente turístico como sí hizo en noviembre, cuando algunos argentinos gozaron de un fin de semana extra largo de hasta cuatro días.
Cuándo y cómo es el último feriado del 2025
El calendario oficial de feriados decepcionó a quienes esperaban una escapada de cuatro días para cerrar el año, ya que el feriado por Navidad será el jueves 25 de diciembre, y el Gobierno de Javier Milei decidió no decretar feriado puente para el viernes 26.
- Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad (sin fin de semana largo).
