¿Mal augurio? Qué pasa si no renovás el arbolito de Navidad cada siete años

¿Es mala suerte no renovar jamás el árbol de Navidad?

Sobre esta pregunta, acerca de un posible mal augurio al no renovar el árbol de Navidad, solo hay mitos sin ningún tipo de sustento. Pero como todo en el mundo espiritual y mucho más a nivel religioso, todo se basa en la fe y las creencias.

Entre las creencias populares se dice que el árbol de Navidad se debe renovar cada 7 años, pero todos se le debe agregar un adorno nuevo. Y por supuesto, la cuestión económica muchas veces es la que termina decidiendo este tipo de cuestiones.

Se cree que de no renovar el árbol de Navidad a los 7 años, habrá mala suerte y estancamiento, pues el árbol de Navidad, en su conjunto, representa prosperidad, abundancia, el constante crecimiento y alegría.