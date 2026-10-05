Dónde queda el outlet de Coto con rebajas de hasta $240.000 en electrodomésticos

Por ejemplo, una heladera puede tener una abolladura, un televisor podría presentar un píxel dañado o un auricular puede comercializarse sin alguno de sus accesorios. Sin embargo, en otros casos, el único inconveniente puede encontrarse en la caja original deteriorada o directamente en la ausencia del embalaje.

También se ofrecen algunos juguetes reparados que funcionan correctamente, aunque no cuentan con posibilidad de cambio.

Otro aspecto a considerar es la disponibilidad. El outlet no tiene necesariamente la misma variedad de productos que una sucursal convencional, por lo que quienes buscan un modelo o electrodoméstico específico podrían no encontrarlo durante la primera visita.

Además, una rebaja dentro del outlet no significa automáticamente que se trate del mejor precio disponible. Algunos productos pueden encontrarse simultáneamente en promoción en otros canales de venta, haciendo que la diferencia desaparezca.

Por eso, antes de concretar la compra conviene comparar el precio del outlet con el valor online y otras promociones vigentes, además de consultar las condiciones particulares del artículo seleccionado.

Cómo quedan los precios de electro en el outlet de Coto

Entre los ejemplos relevados aparece el microondas Top House de 27 litros. En el outlet fue encontrado a $139.999, mientras que su precio en el supermercado era de $274.999. La diferencia alcanza los $135.000.

Otro de los productos disponibles es el robot de cocina Top House. Su valor en el outlet era de $584.999 frente a los $647.999 registrados en el supermercado, lo que representa un ahorro de $63.000.

Una diferencia todavía mayor aparece en el aire acondicionado Top House inverter de 3.450 W. Mientras que en el outlet figuraba a $649.999, en el supermercado alcanzaba los $889.999. En este caso, la brecha llega a $240.000.

También se destaca el horno empotrable Top House, disponible a $254.999 en el outlet frente a un precio de $424.999 en el supermercado. La diferencia es de $170.000.

No todos los productos, sin embargo, presentan un ahorro. El parlante Top House BS60 de 100 W tenía un precio de $237.999 tanto en el outlet como en la tienda del supermercado, donde se encontraba alcanzado por una promoción. En ese caso puntual, no existía una ventaja económica por comprarlo en el sector de oportunidades.

El relevamiento también detectó situaciones similares en algunos televisores y heladeras de primeras marcas, donde la diferencia entre el outlet y los valores convencionales no era lo suficientemente amplia.

De esta manera, las oportunidades más importantes aparecen principalmente en determinados artículos Top House. La clave antes de comprar es revisar el estado del producto y comparar precios, ya que una etiqueta de outlet no garantiza por sí sola que exista un ahorro.

En los casos con mayores diferencias, en cambio, la brecha puede resultar significativa: según los valores relevados, algunos electrodomésticos permiten ahorrar entre $63.000 y $240.000 frente a los precios publicados por el supermercado.