En algunas localidades bonaerenses, además, habrá una jornada adicional de descanso por sus aniversarios fundacionales. Se trata de Magdalena, Porvenir y Pedro Luro, donde la medida alcanza a la administración pública municipal y al Banco Provincia.

Las escuelas de esas localidades no tendrán clases, mientras que los servicios esenciales, como las guardias hospitalarias y la atención de emergencias, mantendrán su funcionamiento. En cambio, para los trabajadores de la industria, el comercio y otras actividades, el descanso será optativo.