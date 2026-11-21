Feriados de noviembre: cuándo será el próximo fin de semana largo y por qué
El Gobierno introdujo cambios en el calendario de feriados y trasladó la fecha de celebración del Día de la Soberanía Nacional.
Noviembre cuenta con varios días de descanso para los trabajadores argentinos, entre feriados nacionales y jornadas no laborables en distintas jurisdicciones. Uno de los más importantes es el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el viernes 20 de noviembre.
Sin embargo, el Gobierno Nacional introdujo cambios en el calendario de feriados y trasladó la fecha de celebración, por lo que los trabajadores tendrán un esquema de descanso diferente al previsto originalmente. Esta modificación también determina cómo quedará conformado el fin de semana largo de noviembre.
Modificaciones en el calendario oficial de feriados
El viernes 20 de noviembre será un día hábil en todo el territorio argentino, ya que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional se celebrará el lunes 23. De esta manera, aunque la fecha patria conserva su conmemoración original, el descanso obligatorio tendrá lugar tres días después.
El cambio responde a lo dispuesto por la Ley 27.399, que establece que los feriados nacionales trasladables que coinciden con un jueves o viernes pasan al lunes siguiente. Por este motivo, el viernes 20 será una jornada laboral habitual y quienes trabajen ese día cobrarán su remuneración ordinaria.
Sectores obligados a trabajar y modalidad de pago correspondiente
El lunes 23 será feriado nacional en todo el país, por lo que alcanzará tanto a los empleados del sector público como a los del privado. Quienes deban trabajar durante esa jornada tendrán derecho a cobrar el doble, de acuerdo con la legislación laboral vigente.
En algunas localidades bonaerenses, además, habrá una jornada adicional de descanso por sus aniversarios fundacionales. Se trata de Magdalena, Porvenir y Pedro Luro, donde la medida alcanza a la administración pública municipal y al Banco Provincia.
Las escuelas de esas localidades no tendrán clases, mientras que los servicios esenciales, como las guardias hospitalarias y la atención de emergencias, mantendrán su funcionamiento. En cambio, para los trabajadores de la industria, el comercio y otras actividades, el descanso será optativo.
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