Dónde queda el outlet de decoración con precios baratos y mucha variedad de artículos

Cómo son los precios

El éxito de este outlet es no solo la amplia variedad de cosas que ofrece, si no lo bajo que son sus precios. Por ejemplo, las heladeritas plásticas están a $4.900, las cajas de herramientas a $4.500 y sillas a $5.900.

Además, hay canastos organizadores que oscilan entre $4.500 y $9.900, como así también juegos de perchas plásticas a $2.500. En el caso de los elementos de cama, hay edredones de dos plazas a $34.900, mantas a $5.500 y almohadas a $4.900.

Asimismo, los horarios de atención al público son de lunes a domingo de 08:00 a 18:00 y se recomienda ir con tiempo debido al importante caudal de público que asiste a diario.

Por su parte, las ofertas pueden variar y los precios se modifican según los artículos disponibles que tenga el gigantesco outlet que abrió el primer fin de semana de noviembre.