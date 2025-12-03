Dónde queda el supermercado donde se puede comprar variedad y tiene buenos precios
Con descuentos exclusivos y cuotas sin interés, esta cadena de supermercados se presenta como la opción ideal ante la búsqueda de precios. Los detalles en la nota.
A la hora de hacer las compras mensuales, cada vez son más los consumidores que buscan productos en ofertas y promociones exclusivas. Por este motivo, encontrar un supermercado que combine todas estas ventajas se volvió una hazaña, aunque algunas cadenas presentan precios convenientes para el bolsillo.
En este contexto, el hipermercado Coto de Mar del Plata se destaca como una de las opciones más elegidas. Ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, este establecimiento se consolidó como un referente por su extensa oferta de productos y precios competitivos.
El supermercado con múltiples beneficios
Una de las grandes ventajas de la cadena COTO es que de lunes a jueves presenta promociones exclusivas con diferentes cuentas bancarias y billeteras virtuales:
Lunes
- 25% de descuento con Visa, Mastercard y Cabal del Banco Ciudad, hasta $10.000 por cliente.
- 30% de descuento sin tope con tarjetas de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz.
- Financiación: 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja (Plan Z) y Mercado Pago en compras desde $30.000.
Martes
- 15% de descuento para jubilados y pensionados con DNI.
- 30% pagando con MODO + Credicoop (tope $15.000 por semana).
- Banco Supervielle: 25% ahorro con tarjetas, 30% para clientes Identité.
- Programa Ciudadanía Porteña: 15% de descuento.
- Beneficio ANSES: 10% sin tope.
Miércoles
- 15% para Comunidad Coto sin tope.
- Banco Macro: 20%-30% según tipo de cliente y uso de MODO (tope mensual hasta $25.000).
- Banco Nación: 30% con MODO BNA+, tope diario $12.000.
- ANSES y 3 cuotas sin interés con Mercado Pago y Tarjeta Naranja se mantienen.
Jueves
- 15% para jubilados/pensionados y Ciudadanía Porteña.
- ANSES: 10% vigente toda la semana.
- Bancos: ICBC 20% con débito Visa, Columbia 30% en un pago, Comafi 25% con Visa Débito (tope $10.000).
Además, los clientes pueden abonar en hasta tres cuotas sin interés mediante Mercado Pago o Tarjeta Naranja, vigente de lunes a domingo.
Estrategias para planificar las compras navideñas
Con la llegada de la temporada alta y las fiestas, unirse a Comunidad Coto y seguir su canal de WhatsApp se convierte en una herramienta esencial para quienes quieren aprovechar descuentos, ofertas y promociones exclusivas.
De esta manera, los clientes pueden hacer rendir cada compra, ya sea en alimentos, artículos de limpieza o productos para el hogar.
