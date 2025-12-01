Los supermercados que tienen aires acondicionados a mitad de precio: dónde encontrarlos
A pocos días del inicio del verano, varias cadenas de supermercados lanzaron liquidaciones masivas de aires acondicionados con descuentos que superan el 50%.
Los supermercados más importantes del país comenzaron diciembre con una batería de descuentos muy agresiva en aires acondicionados, una estrategia que llega justo en la previa del verano y que permite conseguir equipos a precios que no se habían visto en meses. Las rebajas superan el 50% en algunos modelos, e incluso se pueden combinar con cuotas sin interés y beneficios extra por pago en una sola exhibición.
La liquidación incluye equipos inverter, frío-calor, portátiles y ventanas, con marcas como Philco, BGH, Hyundai, Samsung, Midea, LG y Likon, entre muchas otras. Por eso, cientos de usuarios ya están aprovechando las últimas unidades disponibles, ya que varios modelos comenzaron a agotarse por la fuerte demanda generada en estas primeras horas de promociones.
Las ofertas de aires acondicionados de Carrefour
Carrefour lanzó una fuerte liquidación de aires acondicionados con rebajas que, combinadas con promociones bancarias, superan el 50% en algunos modelos. Entre las opciones más destacadas:
Philco Split Frío/Calor Inverter 3550W PHIN35HA3BN – $948.000 (Antes $1.389.900) – 9 cuotas sin interés + 15% off en 1 pago.
Philco 2750W PHS25HA4CN – $589.000 — 46% (Antes $1.099.000) – 12 cuotas fijas con Visa.
Philco 3400W PHS32HA4CN – $799.000 (Antes $1.179.900) – 12 cuotas sin interés + 25% off en 1 pago.
Aire portátil Carrefour Home 3530W HMAC12JTB – $649.000 (Antes $799.000) – 6 cuotas sin interés + 10% off en 1 pago.
Hyundai 3200W HY11INV3200FCW – $899.000 (Antes $1.619.900) – 12 cuotas sin interés + 20% off en 1 pago.
Philco de ventana 3300W PHW32CA3AN – $799.000 (Antes $1.469.900) — 6 cuotas sin interés + 10% off en 1 pago.
BGH 3200W BS35WCEW – $859.000 (Antes $1.239.900) – 9 cuotas sin interés + 15% off en 1 pago.
Likon Inverter 3010F LKSI35WCKW – $779.999 — 29% (Antes $1.099.999).
Daihatsu 3275W FDT12 – $699.000 — 51% (Antes $1.439.900) – 9 cuotas sin interés.
Midea Inverter 5350W MSNIC18HGN81F – $1.498.800 (Antes $2.359.900) – 12 cuotas sin interés + 15% off en 1 pago.
Philco Portátil 3500W PHP35HC7API – $799.000 (Antes $999.999) – 6 cuotas sin interés + 10% off en 1 pago.
Candy Inverter 5200W 18ICC – $1.499.999 — 35% (Antes $2.339.900).
Sansei Inverter 3053F SAIN35HA3BN – $703.499 — 50% (Antes $1.423.399).
Surrey 2730W 553GFQ0901F – $898.800 (Antes $1.389.900) – 12 cuotas sin interés + 25% off en 1 pago.
Las ofertas en aires acondicionados de Jumbo
Jumbo también se sumó a las liquidaciones con importantes rebajas en equipos frío/calor e inverter:
Philco 3350W PHS32HA3AN – $639.999 — 20% (Antes $799.999) – hasta 12 cuotas.
Philco On/Off 2500W – $524.999 — 25% (Antes $699.999) – hasta 12 cuotas.
BGH 3600W BS35WCDW – $759.999 — 20% (Antes $949.999) – hasta 12 cuotas.
LG Dual Cool Inverter 3600W – $989.999 — 10% (Antes $1.099.999) – hasta 12 cuotas.
Hyundai 3200W HY11INV3200FCW – $749.999 — 25% (Antes $999.999) – hasta 12 cuotas.
LG Art Cool Inverter 3600W – $1.169.999 — 10% (Antes $1.299.999) – hasta 12 cuotas.
LG Dual Cool Inverter 5200W – $1.529.999 — 10% (Antes $1.699.999) – hasta 12 cuotas.
Philco Inverter 5200W – $1.119.999 — 20% (Antes $1.399.999) – hasta 12 cuotas.
Hyundai 5000W HY11INV5000FCW – $1.439.999 — 10% (Antes $1.599.999) – hasta 12 cuotas.
LG Art Cool Inverter 6450W – $2.252.499 — 15% (Antes $2.649.999) – hasta 12 cuotas.
LG Dual Cool Inverter 6450W – $1.687.499 — 25% (Antes $2.249.999) – hasta 12 cuotas.
Carrier 5120W – $1.529.999 — 15% (Antes $1.799.999) – hasta 12 cuotas.
BGH BSI35WCJW 3500W Inverter – $1.079.999 — 10% (Antes $1.199.999) – hasta 12 cuotas.
Carrier 3450W – $877.499 — 25% (Antes $1.169.999) – hasta 12 cuotas.
Philco Black 2560W – $683.999 — 10% (Antes $759.999) – hasta 12 cuotas.
BGH 5250W Inverter – $1.367.999 — 10% (Antes $1.519.999) – hasta 12 cuotas.
Surrey 6520W Inverter – $1.619.999 — 10% (Antes $1.799.999) – hasta 12 cuotas.
Hyundai 6000W HY11INV6000FCW – $1.799.999 — 10% (Antes $1.999.999) – hasta 12 cuotas.
