Cuál es el supermercado que está vendiendo televisores a muy buen precio y con descuentos
Tres cadenas importantes lanzaron una fuerte liquidación de televisores con rebajas que llegan hasta el 38% y stock limitado.
Las promociones están disponibles por tiempo limitado y permiten encontrar televisores desde $259.999, uno de los valores más bajos de la temporada. Hay opciones para todos los presupuestos: desde 32 pulgadas económicas hasta equipos 4K de 70 y 75 pulgadas, con diversas alternativas según el comercio.
Antes de detallar las ofertas, es importante remarcar que los descuentos no se repiten en todas las cadenas. Mientras algunas ofrecen rebajas moderadas y cuotas sin interés, otras aplican descuentos más agresivos pero sin financiación.
Cuáles son las ofertas de televisores en Carrefour
Carrefour es una de las cadenas que mantiene cuotas sin interés en varios modelos, con rebajas que van desde el 4% hasta el 44%. Además, ciertos televisores suman un 10% de descuento adicional abonando en un pago.
Estas son algunas de las ofertas destacadas:
Smart TV 58″ Philips 4K Google TV – $749.000 — 6% OFF (antes $799.000) – 6 cuotas sin interés
Smart TV 55″ Samsung 4K QLED – $999.000 — 30% OFF (antes $1.442.000) – 3 cuotas sin interés
Smart TV 32″ Philips HD – $269.000 — 37% OFF (antes $427.000) – 12 cuotas fijas
Smart TV 55″ TCL QLED – $749.000 — 44% OFF (antes $1.331.000) – 6 cuotas sin interés + 10% off en 1 pago
Smart TV 55″ Toshiba 4K – $599.000 — 32% OFF (antes $887.000) – 6 cuotas sin interés + 10% off en 1 pago
Smart TV 70″ Philips 4K Ambilight – $1.599.000 — 4% OFF – 12 cuotas sin interés + 25% off en 1 pago
Smart TV 40″ Philips Full HD – $359.000 — 28% OFF (antes $499.000) – 3 cuotas sin interés
Smart TV 50″ Toshiba 4K – $499.000 — 35% OFF (antes $776.000) – 12 cuotas fijas
Smart TV 65″ Samsung 4K – $1.399.000 — 15% OFF (antes $1.664.000) – 6 cuotas sin interés
Smart TV 43″ Noblex Roku – $379.000 — 36% OFF (antes $598.000) – 12 cuotas fijas
Cuáles son las ofertas de televisores en Jumbo
En el caso de Jumbo, los descuentos son importantes, con rebajas que van del 10% al 37%, aunque en esta cadena no hay financiación en cuotas sin interés.
Entre las principales ofertas:
Smart TV 32″ Samsung HD – $259.999 — 28% OFF (antes $359.999)
Smart TV 50″ Samsung 4K – $639.999 — 26% OFF (antes $859.999)
Smart TV 55″ Samsung Crystal UHD – $739.999 — 26% OFF (antes $999.999)
Smart TV 75″ Noblex 4K – $1.394.999 — 10% OFF
Smart TV 65″ Samsung Crystal UHD – $1.304.999 — 10% OFF
Smart TV 65″ Philips Ambilight – $1.104.999 — 15% OFF
Smart TV 55″ TCL QLED – $791.999 — 10% OFF
Smart TV 32″ BGH HD – $296.999 — 10% OFF
Smart TV 50″ Samsung QLED – $944.999 — 10% OFF
Smart TV 85″ Samsung QLED – $3.599.999 — 10% OFF
