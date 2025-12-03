El supermercado en el que liquidan termos para el mate: dónde conseguirlos a buen precio
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los montos dentro del mundo de la infusión argentina por excelencia.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.}
Cadenas de supermercados, como Carrefour y Jumbo liquidan termos con descuentos de hasta % y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, dependiendo del comercio y el producto.
Las ofertas en Carrefour
- Termo Acero Inoxidable 1L Philco T1000PHP – $55.999 — 37% OFF (antes $89.999)
- Termo Coleman 1,2 Lts con Pico Cebador Rojo – $86.599 — 38% OFF (antes $141.499)
- Termo Acero Inoxidable 650 ml Philco T650PHP – $59.999 — 14% OFF (antes $69.999)
- Termo Coleman 1,2 Lts con Pico Cebador Caribbean Sea – $86.599 — 38% OFF (antes $141.499)
- Termo Coleman 1,2 Lts con Pico Cebador Sage – $86.599 — 38% OFF (antes $141.499)
- Termo Coleman 1,2 Lts con Pico Cebador White Truffle – $86.599 — 38% OFF (antes $141.499)
- Termo Stanley Classic 1.4 Lts con Tapón Cebador Clay – $139.000 — 12% OFF (antes $158.000)
Las ofertas en Jumbo
- Termo con Ampolla de Vidrio 410 ml Krea – $3.742,50 — 25% OFF (antes $4.990)
- Termo Luminox con Manija 1 L Lumilagro – $70.792,50 — 25% OFF (antes $94.390)
- Termo Extreme 1 L Atom – $15.967,50 — 25% OFF (antes $21.290)
- Termo Momento 1 L Lumilagro – $11.917,50 — 25% OFF (antes $15.890)
- Termo Acero Color 750 ml Aston – $31.492,50 — 25% OFF (antes $41.990)
- Termo Luminox 750 ml Lumilagro – $56.542,50 — 25% OFF (antes $75.390)
- Termo Legend 1 L Atom – $14.887,50 — 25% OFF (antes $19.850)
- Termo Creta 1 L Lumilagro – $15.862,50 — 25% OFF (antes $21.150)
- Termo Terra 0,65 L Lumilagro – $11.767,50 — 25% OFF (antes $15.690)
- Termo Termolar – $9.742,50 — 25% OFF (antes $12.990)
- Termo Negro Chimarrita 1 L Termolar – $11.992,50 — 25% OFF (antes $15.990)
- Termo R-evolution Inox Tapón Doble Acción 1 L Termolar – $52.492,50 — 25% OFF (antes $69.990)
- Termo R-evolution Beige Tapón Doble Acción 1 L Termolar – $52.492,50 — 25% OFF (antes $69.990)
- Termo R-evolution Decorado Tapón Doble 1 L Termolar – $52.492,50 — 25% OFF (antes $69.990)
- Termo R-evolution Negro Tapón Doble Acción 1 L Termolar – $52.492,50 — 25% OFF (antes $69.990)
- Termo Chimarrita Rojodesh 1 L Termolar – $11.992,50 — 25% OFF (antes $15.990)
- Termo Chimarrita Rosa Balé 1 L Termolar – $11.992,50 — 25% OFF (antes $15.990)
- Termo Chimarrita Beige Dunas 1 L Termolar – $11.992,50 — 25% OFF (antes $15.990)
- Termo Personal Tapón Doble Acción 1 L Termolar – $11.617,50 — 25% OFF (antes $15.490)
