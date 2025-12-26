Cómo estará el clima en Mar del Plata el fin de semana y el 31 de diciembre: la noticia que esperan todos los turistas
El último fin de semana del año tendrá buen tiempo en La Feliz y se espera que las condiciones metereológicas continúen estables la próxima semana.
De cara al arranque del último fin de semana de 2025 se abre un panorama más interesante en Mar del Plata, con un viernes en el que predominará el buen tiempo y, si todo sale tal cual está previsto, las máximas que marcarán picos a mitad de este tarde no solo habilitarán sino que casi obligarán a afrontar ese marco tan cerca como se pueda del mar.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que a partir de primeras horas de la mañana habrá algunas nubes que poco a poco se irán retirando para dejar el espacio dominado casi exclusivamente por el sol.
El anuncio indica que hacia el cierre de la mañana las marcas térmicas habrán cruzado el primer umbral de 23 grados y a partir de allí, siempre en escalada, llegará por lo menos a los 31 grados.
La principal incomodidad de hoy serán los vientos que, en este contexto, dirán presente en horas de la tarde y soplarán cada vez con más fuerza para llegar casi a los 60 kilómetros por hora.
Para el sábado se prevé cielo algo nublado a parcialmente nublado con vientos del sur. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima de 26 grados.
El domingo y el lunes continurán las buenas condiciones metereológicas y la temperatura irá en aumento con una máxoma de 30 grados y cielo parcielemente nublado.
El martes será el día más caluroso de la semana, ya que la temperatura máxima será de 35 gardos con cielo algo nublado y vientos del sur.
Cómo estará el tiempo en Mar del Plata el 31 de diciembre
El 31 de diciembre, vísperas de Año Nuevo, habrá una temperatura agradable, con una mínima de 15 grados y una máxima de 30 con cielo parcialmente nublado y vientos que correran del este.
