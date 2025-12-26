Cómo estará el clima en Mar del Plata el fin de semana y el 31 de diciembre: la noticia que esperan todos los turistas

La principal incomodidad de hoy serán los vientos que, en este contexto, dirán presente en horas de la tarde y soplarán cada vez con más fuerza para llegar casi a los 60 kilómetros por hora.

Para el sábado se prevé cielo algo nublado a parcialmente nublado con vientos del sur. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima de 26 grados.

El domingo y el lunes continurán las buenas condiciones metereológicas y la temperatura irá en aumento con una máxoma de 30 grados y cielo parcielemente nublado.

El martes será el día más caluroso de la semana, ya que la temperatura máxima será de 35 gardos con cielo algo nublado y vientos del sur.

Cómo estará el tiempo en Mar del Plata el 31 de diciembre

El 31 de diciembre, vísperas de Año Nuevo, habrá una temperatura agradable, con una mínima de 15 grados y una máxima de 30 con cielo parcialmente nublado y vientos que correran del este.