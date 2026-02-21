Salta 2026: el pequeño y pintoresco pueblo fantasma que hoy es un paraje turístico
El noroeste argentino es una de las regiones más impactantes del país por sus paisajes y su herencia cultural.
Dentro de ese mapa privilegiado aparece Salta, una provincia que enamora con sus cerros, quebradas y pueblos detenidos en el tiempo. Entre ellos se destaca un pequeño poblado donde viven apenas 10 familias y la tranquilidad es absoluta.
Ubicado en una de las rutas más turísticas del norte, este rincón pasó de ser casi un pueblo fantasma a reinventarse gracias al turismo. Hoy es una escapada ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y un viaje con historia.
Qué se puede hacer en Alemanía
Para entender Alemanía hay que mirar su pasado ferroviario. El antiguo ramal C-13, que conectaba la ciudad de Salta con los Valles Calchaquíes, fue durante décadas el motor económico del lugar. Cuando dejó de funcionar en 1970, el pueblo quedó prácticamente abandonado.
Actualmente, sus habitantes revitalizaron la zona con una feria de artesanías instalada en la remodelada estación de tren, donde los visitantes pueden conocer productos regionales y tradiciones locales.
Uno de los íconos del lugar es el Puente Ferroviario, que conserva su estructura original y ofrece una postal única del paisaje salteño.
Para los amantes de la naturaleza, el gran tesoro escondido es la Cascada de Alemania, un salto de agua de aproximadamente 15 metros de altura rodeado de vegetación autóctona. Para llegar hay que realizar una caminata bordeando el río Las Conchas y cruzar el antiguo puente ferroviario, en una experiencia que combina aventura y paisajes inolvidables.
Dónde queda Alemanía
Alemanía se encuentra en el departamento de Guachipas, en la zona central de la provincia de Salta. Está ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la capital salteña y a 80 kilómetros al norte de Cafayate, uno de los destinos más visitados de la región.
Su ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional 68 la convierte en una parada perfecta para quienes recorren los Valles Calchaquíes.
Cómo llegar a Alemanía
Desde la ciudad de Salta se debe tomar la Ruta Nacional 68 en dirección a Cafayate. El trayecto es de aproximadamente 114 kilómetros, lo que equivale a casi dos horas de viaje en auto, dependiendo del tránsito y las paradas panorámicas.
Desde Cafayate, el recorrido es más corto: unos 83 kilómetros, que se completan en alrededor de una hora y veinte minutos.
Rodeado de cerros rojizos, vegetación silvestre y el silencio típico de los pueblos pequeños, Alemanía se posiciona en 2026 como una escapada diferente dentro del norte argentino: un lugar donde la historia ferroviaria y la naturaleza se combinan para ofrecer descanso real lejos de las multitudes.
