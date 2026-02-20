Descubrí Brasil: el destino cerca de Argentina que enamora por su tranquilidad
Se encuentra a 90 kilómetros de Florianópolis y es perfecto para el surf. Su gran atracción es la migración de la ballena franca austral entre julio y noviembre. Dónde queda y qué hacer.
Brasil es uno de los países más elegidos de Sudamérica para vacacionar por su excelente combinación de playas extensas, clima cálido y paisajes naturales que invitan a desconectar de la rutina diaria. Dentro de ese amplio abanico de destinos, hay lugares que ofrecen una experiencia distinta y atrapante lejos de los grandes epicentros.
Uno de ellos es Praia do Rosa, en el estado de Santa Catarina. Accesible desde Argentina, esta playa se destaca por el avistamiento de la ballena franca austral entre julio y noviembre, además de su cercanía con Florianópolis, ubicada a poco más de 90 kilómetros, lo que facilita el acceso desde cualquier rincón del territorio sudamericano.
Qué se puede hacer en Praia do Rosa
En Praia do Rosa, las condiciones del agua permiten practicar surf y otros deportes acuáticos sin problemas, al mismo tiempo que también es posible caminar por la orilla o relajarse frente al océano. Estos recorridos suelen ser cortos y permiten subir los cerros y contemplar la vista abierta del Atlántico.
Entre julio y noviembre, la llegada de la ballena franca austral se convierte en uno de los mayores atractivos. Se pueden observar desde la costa durante su migración, sin necesidad de excursiones. Además, por la noche, el movimiento se concentra en el centro: ferias artesanales, bares y restaurantes con cocina local e internacional.
Dónde queda Praia do Rosa
Este sitio se encuentra en la región sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina. Está situada a unos 90 kilómetros de Florianópolis, capital estadual, lo que implica un viaje aproximado de una hora y media por ruta. Esa distancia facilita la llegada tanto en vehículo particular como a través de traslados y excursiones que parten desde la capital.
Cómo llegar a Praia do Rosa
Para viajar desde Argentina hasta Praia do Rosa, la ruta más simple es volar desde Buenos Aires hacia Florianópolis. El aeropuerto de la capital de Santa Catarina es el punto de ingreso más cercano. Desde allí, solo queda completar 90 kilómetros hacia el sur. Ese recorrido puede hacerse en auto alquilado, remis o transfer turístico.
