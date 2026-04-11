Duty Free Argentina: cómo comprar online y aprovechar los mejores descuentos en productos de alta gama hoy ya

La diferencia se nota sobre todo en rubros como electrónica y perfumería, con valores más competitivos que en el resto del país. A esto se suman promociones como 2x1, descuentos por cantidad y combos, que aumentan aún más el ahorro final.

Cómo comprar en free shop online desde Argentina

La digitalización cambió por completo la forma de comprar en el Duty Free. Hoy es posible acceder a las ofertas desde la web, comparar precios y reservar productos sin necesidad de viajar, con opciones de retiro en puntos habilitados.

Además, se suman beneficios extra como promociones bancarias, reintegros y cuotas sin interés. Estas facilidades permiten comprar productos de gama alta de manera más accesible y sin pagar todo de una vez.