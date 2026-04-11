Supermercados: cómo aprovechar los mega descuentos en perfumería y todos los beneficios para ahorrar hoy.
Las ofertas exclusivas incluyen un súper 2x1 en la perfumería y cuotas sin interés. Descubrí cómo cuidar el bolsillo para ahorrar más hoy.
Las cadenas de supermercados en Argentina vienen reforzando sus promociones para acompañar el consumo diario, y los productos de perfumería no son la excepción. En particular, Coto lanzó una serie de descuentos que abarcan desde shampoos y cremas hasta fragancias y tratamientos capilares. Estas ofertas no solo apuntan al ahorro, sino también a facilitar el acceso a productos de marcas reconocidas, algo clave en momentos donde el presupuesto se vuelve más ajustado.
Además, muchas de estas promociones se pueden combinar con cuotas sin interés, lo que permite planificar mejor los gastos. Con descuentos en perfumería y beneficios adicionales, los supermercados se convierten en una opción cada vez más elegida para cuidar el bolsillo.
Los descuentos de Supermercados Coto en perfumería
Dentro de las promociones de Coto, hay una gran variedad de productos de perfumería incluidos, con descuentos que pueden resultar muy convenientes.
Entre las principales ofertas se destacan:
- 2x1 en productos de styling de Tresemmé
- Hasta 35% de descuento en shampoos y acondicionadores de Sedal
- Promociones 2x1 y descuentos en productos de Dove
- Descuentos en tratamientos capilares de Pantene
- Ofertas en productos de Capilatis y OGX
También hay rebajas en cremas corporales, productos faciales y protectores solares de marcas reconocidas, lo que amplía las opciones para distintos tipos de cuidado personal.
Este tipo de promociones resulta ideal tanto para el uso diario como para aprovechar y comprar en cantidad.
Otros descuentos de Supermercados Coto
Además de las ofertas en perfumería, Coto cuenta con beneficios adicionales según el día y el medio de pago.
Entre los más destacados aparecen:
- Descuentos con bancos seleccionados, que pueden llegar hasta el 30%
- Beneficios para jubilados y pensionados, con rebajas especiales
- Promociones para usuarios de programas sociales
- Cuotas sin interés con distintas tarjetas y billeteras digitales
También hay opciones como pagos en cuotas con QR o tarjetas específicas, lo que facilita aún más el acceso a los productos.
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