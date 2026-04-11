Supermercados: cómo aprovechar los mega descuentos en perfumería y todos los beneficios para ahorrar hoy.

Este tipo de promociones resulta ideal tanto para el uso diario como para aprovechar y comprar en cantidad.

Otros descuentos de Supermercados Coto

Además de las ofertas en perfumería, Coto cuenta con beneficios adicionales según el día y el medio de pago.

Entre los más destacados aparecen:

Descuentos con bancos seleccionados , que pueden llegar hasta el 30%

, que pueden llegar hasta el 30% Beneficios para jubilados y pensionados , con rebajas especiales

, con rebajas especiales Promociones para usuarios de programas sociales

Cuotas sin interés con distintas tarjetas y billeteras digitales

También hay opciones como pagos en cuotas con QR o tarjetas específicas, lo que facilita aún más el acceso a los productos.