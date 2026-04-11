El Sosneado: el paraíso oculto de Mendoza con termas naturales, volcanes y paisajes de montaña únicos
Descubrí El Sosneado, un destino increíble en San Rafael rodeado de la Cordillera de los Andes. Termas, trekking y relax en un paisaje volcánico inolvidable.
Dentro de Mendoza, existen sitios que van mucho más allá del turismo tradicional. Si bien la provincia es famosa por sus vinos y bodegas, también esconde destinos menos conocidos que ofrecen experiencias completamente diferentes.
Uno de ellos es un lugar rodeado por la imponente Cordillera de los Andes, donde el paisaje combina montañas, ríos, vertientes naturales y volcanes inactivos. Se trata de un destino ideal para quienes buscan desconectarse, explorar la naturaleza y vivir una experiencia distinta, lejos de las multitudes.
Qué se puede hacer en El Sosneado
El Sosneado es uno de los destinos más completos para losamantes del turismo aventura y la naturaleza. Su principal atractivo son las aguas termales, conocidas por sus propiedades relajantes y terapéuticas.
Uno de los puntos más visitados son las ruinas del antiguo hotel termal, donde todavía se pueden disfrutar piletas naturales al aire libre, rodeadas de un paisaje imponente.
Entre las actividades más destacadas se encuentran:
- Trekking por senderos de montaña
- Cabalgatas por la cordillera
- Visitas al Valle de las Lágrimas
- Exploración del Volcán Overo y sus alrededores
Además, la zona cuenta con lagunas y ríos ideales para pescar o simplemente relajarse en contacto con la naturaleza.
Dónde queda El Sosneado
El Sosneado se encuentra en el departamento de San Rafael, dentro de la provincia de Mendoza.
Algunas distancias clave:
- A unos 140 km de San Rafael
- A 45 km de Malargüe
- A aproximadamente 300 km de la capital provincial
Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para explorar la zona sur mendocina.
Cómo llegar a El Sosneado
Llegar a este destino es relativamente sencillo, aunque implica recorrer largas distancias en auto.
Desde la ciudad de Mendoza, se debe tomar:
- La Ruta Nacional 40, en un trayecto de aproximadamente 275 km
Desde San Rafael:
- Combinar la Ruta Nacional 143 con la Ruta Nacional 40, en un viaje de unas 2 horas y media
El camino ofrece vistas espectaculares de la cordillera, lo que convierte el viaje en parte de la experiencia.
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