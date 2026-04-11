El Sosneado: el paraíso oculto de Mendoza con termas naturales, volcanes y paisajes de montaña únicos

Trekking por senderos de montaña

Cabalgatas por la cordillera

Visitas al Valle de las Lágrimas

Exploración del Volcán Overo y sus alrededores

Además, la zona cuenta con lagunas y ríos ideales para pescar o simplemente relajarse en contacto con la naturaleza.

Dónde queda El Sosneado

El Sosneado se encuentra en el departamento de San Rafael, dentro de la provincia de Mendoza.

Algunas distancias clave:

A unos 140 km de San Rafael

A 45 km de Malargüe

A aproximadamente 300 km de la capital provincial

Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para explorar la zona sur mendocina.

Cómo llegar a El Sosneado

Llegar a este destino es relativamente sencillo, aunque implica recorrer largas distancias en auto.

Desde la ciudad de Mendoza, se debe tomar:

La Ruta Nacional 40, en un trayecto de aproximadamente 275 km

Desde San Rafael:

Combinar la Ruta Nacional 143 con la Ruta Nacional 40, en un viaje de unas 2 horas y media

El camino ofrece vistas espectaculares de la cordillera, lo que convierte el viaje en parte de la experiencia.