El 50% de descuento en indumentaria y las ofertas de otros supermercados
Los beneficios para ahorrar en hipermercados que tienen porcentaje y aprovechar para renovar tus outfits y algunas de tus prendas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En los supermercados Carrefour, Coto y Jumbo lanzaron una promoción en indumentaria. Según detallaron, las rebajas incluyen hasta un 50% en pantalones de jean y se podrá acceder a cuotas sin interés.
Las ofertas varían según el local y el modelo elegido. La promoción incluye indumentaria para hombres, mujer, infancias y bebes.
50% en indumentaria: los descuentos en Carrefour, Coto y Jumbo
Jumbo ofrece una amplia variedad de modelos con rebajas del 40% en la mayoría de los productos y del 50% en artículos seleccionados. Entre los modelos destacados figuran:
- Jean Alforzas Mujer Urb a $32.999,4 (precio regular $54.999).
- Jean Hombre Slim Negro Urb a $29.999,4 (precio regular $49.999).
- Jean Mujer Flare Negro Urb a $29.999,4 (precio regular $49.999).
- Jean Hombre 5 Bolsillos Azul Claro Urb a $29.999,4 (precio regular $49.999).
- Jean Niña Wide Leg Gris Urb a $13.799,4 (precio regular $22.999).
- Jean Niño Recto Urb a $17.999,4 (precio regular $29.999).
- Jean Bebé Básico Gris Urb a $12.480 (precio regular $20.800).
En Coto, las promociones alcanzan el 50% de descuento en distintos modelos de jeans para caballeros. Algunos de los artículos incluidos en la propuesta son:
- Jean Amplio Celeste Caballero a $32.499,50 (precio regular $64.999).
- Jean Caballero Chupín Localizado Celeste a $29.999,50 (precio regular $59.999).
- Jean Caballero Clásico Azul Oscuro Localizado a $29.999,50 (precio regular $59.999).
Carrefour por su parte lanzó un esquema distinto de promociones. En este caso, el beneficio consiste en obtener la segunda prenda de la marca Tex con un 70% de descuento, lo que permite combinar distintos modelos en la misma compra.
Qué otros supermercados tienen ofertas
Los interesados en esta oportunidad de negocio serían varios jugadores conocidos:
- Decathlon: con participación en 80 países, fue una de las mencionadas por Página 12.
- Inverlat: por ser propietario de la cadena de alfajores y helados Havanna, pero que también controla varias empresas en los sectores de energía y retail.
- La Anónima: de la familia Braun.
- El grupo GDN de Francisco de Narváez
- Mercado Libre.
- Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario