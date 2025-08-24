El 50% de descuento en indumentaria y las ofertas de otros supermercados.

En Coto, las promociones alcanzan el 50% de descuento en distintos modelos de jeans para caballeros. Algunos de los artículos incluidos en la propuesta son:

Jean Amplio Celeste Caballero a $32.499,50 (precio regular $64.999).

Jean Caballero Chupín Localizado Celeste a $29.999,50 (precio regular $59.999).

Jean Caballero Clásico Azul Oscuro Localizado a $29.999,50 (precio regular $59.999).

Carrefour por su parte lanzó un esquema distinto de promociones. En este caso, el beneficio consiste en obtener la segunda prenda de la marca Tex con un 70% de descuento, lo que permite combinar distintos modelos en la misma compra.

Qué otros supermercados tienen ofertas

Los interesados en esta oportunidad de negocio serían varios jugadores conocidos: