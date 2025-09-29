El asado de campo que llegó a Devoto con innovación y tradición
Con sus llamativas “jaulas de las carnes”, un exclusivo horno a las brasas y un menú que combina clásicos porteños con guiños modernos, la parrilla de Pablo Antoyán y Juan Bernardini se consolida como una de las propuestas más atractivas de la zona.
En pleno corazón de Villa Devoto, Todo Brasas se ha convertido en sinónimo de asado con carácter. El proyecto, liderado por el experto parrillero Pablo Antoyán y el chef Juan Bernardini, propone una experiencia que mezcla lo mejor del campo con la comodidad de la ciudad. Su sello son las impactantes “jaulas de las carnes”, estructuras de hierro donde piezas enteras como el costillar y el vacío se cocinan lentamente durante más de tres horas con brasas de quebracho blanco y espinillo, logrando ese sabor ahumado y profundo que remite al ritual del asado criollo.
A esta impronta se suma la incorporación de un horno a las brasas, un método poco habitual en las parrillas porteñas que permite preparar entrañas, bifes, asado banderita y hasta vegetales con una cocción más ágil, sin resignar jugosidad ni aromas. La carta también despliega una selección de entradas tentadoras: empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, chorizo de puro cerdo, morcilla crocante con huevo de campo y provoleta rellena con pimientos asados, jamón crudo y pesto.
Entre los principales, además de los cortes estrella, destacan el matambrito de cerdo, la bondiola ahumada con salsa gravy, y clásicos de la parrilla tradicional como ojo de bife, bife de chorizo o entraña. Las guarniciones suman personalidad: batatas fritas con miel de tomillo, puré de papas al curry, caponata siciliana o ensaladas frescas. Y como cierre, postres que homenajean a la tradición local: flan casero, panqueques con dulce de leche o el imperdible cremoso de chocolate.
Con ambiente relajado, mesas al aire libre en su vereda y un salón cálido que combina madera e hierro, Todo Brasas es ideal tanto para un encuentro familiar como para una salida con amigos. Además, de martes a viernes al mediodía, presenta un menú ejecutivo a precio accesible: principal con guarnición, bebida y postre o café, pensado para quienes buscan una pausa rica y rápida en la semana laboral.
La propuesta se completa con una carta de bebidas que incluye cervezas, vinos seleccionados de bodegas boutique y cócteles clásicos como negroni, Aperol y gin tonic tirado, con promociones de 2x1 durante los fines de semana.
Con tradición, creatividad y una identidad que lo distingue en la escena porteña, Todo Brasas logra que el ritual del asado encuentre en Devoto un nuevo punto de encuentro.
Dónde queda Todo Brasas
Todo Brasas se encuentra ubicado en Avenida Beiro 5016, Devoto.
Instagram: @todobrasasdevoto
