El asado de campo que llegó a Devoto con innovación y tradición

Con ambiente relajado, mesas al aire libre en su vereda y un salón cálido que combina madera e hierro, Todo Brasas es ideal tanto para un encuentro familiar como para una salida con amigos. Además, de martes a viernes al mediodía, presenta un menú ejecutivo a precio accesible: principal con guarnición, bebida y postre o café, pensado para quienes buscan una pausa rica y rápida en la semana laboral.

La propuesta se completa con una carta de bebidas que incluye cervezas, vinos seleccionados de bodegas boutique y cócteles clásicos como negroni, Aperol y gin tonic tirado, con promociones de 2x1 durante los fines de semana.

Con tradición, creatividad y una identidad que lo distingue en la escena porteña, Todo Brasas logra que el ritual del asado encuentre en Devoto un nuevo punto de encuentro.

Dónde queda Todo Brasas

Todo Brasas se encuentra ubicado en Avenida Beiro 5016, Devoto.

Instagram: @todobrasasdevoto