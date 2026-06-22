El Bariloche de Brasil: el destino único con naturaleza y chocolates muy ricos

Paisajes naturales únicos: la ciudad ofrece un entorno ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza. Sus sierras, valles, arroyos de aguas transparentes y extensos bosques forman postales increíbles. Además, las hortensias aparecen en distintos rincones y son uno de los símbolos más representativos de Gramado.

la ciudad ofrece un entorno ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza. Sus sierras, valles, arroyos de aguas transparentes y extensos bosques forman postales increíbles. Además, las aparecen en distintos rincones y son uno de los símbolos más representativos de Gramado. Calles con estilo europeo: a diferencia de otros destinos más concurridos de Brasil, esta ciudad mantiene un ambiente tranquilo, ordenado y cuidado. Sus construcciones con arquitectura europea le dan una identidad propia y refuerzan el apodo de la Suiza de Brasil.

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Parques temáticos para todas las edades: entre las principales atracciones se encuentra Garden Park , un espacio rodeado de vegetación, senderos y una selva escondida con lianas. También sobresale Snowland , donde los visitantes pueden vivir la experiencia de estar en la nieve real durante cualquier época del año con actividades para grandes y chicos.

entre las principales atracciones se encuentra , un espacio rodeado de vegetación, senderos y una selva escondida con lianas. También sobresale , donde los visitantes pueden vivir la experiencia de estar en la nieve real durante cualquier época del año con actividades para grandes y chicos. Gastronomía y chocolate artesanal: Gramado es reconocida como la capital nacional del chocolate artesanal, con numerosos espacios donde probar su especialidad más famosa. La tradición de origen suizo se mantiene presente en cada elaboración, convirtiendo a la gastronomía en uno de los grandes atractivos del destino.

Dónde queda Gramado

Ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, Gramado es uno de los destinos más elegidos por los viajeros que buscan una experiencia diferente. La ciudad se encuentra a unos 100 kilómetros al norte de Porto Alegre, la capital estadual, y forma parte de una región rodeada de otros puntos turísticos destacados.

El municipio limita con localidades como Caxias do Sul, Três Coroas, Canela, Nova Petrópolis y Santa Maria do Herval, lo que la convierte en un punto estratégico para recorrer una de las zonas con mayor encanto natural y cultural del sur brasileño.

Cómo llegar a Gramado

Para visitar Gramado, una de las opciones más prácticas es iniciar el recorrido desde Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Desde allí, los viajeros deben tomar la ruta BR-116 hacia el norte y luego continuar por la RS-235, conocida también como la Ruta Romántica.

El camino tiene una extensión aproximada de 120 kilómetros y demanda cerca de dos horas en auto, ofreciendo durante el trayecto diferentes paisajes que anticipan la belleza natural del sur de Brasil.