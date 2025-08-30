El bodegón de Buenos Aires que es uno de los más recomendados de la región
Descubrí el restaurante vegetariano en Palermo que fusiona sabores latinoamericanos y asiáticos con ingredientes frescos, y que logró un lugar en la Guía Michelin.
En Buenos Aires, en el corazón de Palermo, el restaurante Sacro se posiciona como uno de los lugares más destacados de la escena gastronómica porteña. Este restaurante vegetariano combina sabores latinoamericanos y asiáticos con ingredientes frescos, creatividad y una estética cuidada que ya le valió un lugar en la prestigiosa Guía Michelin.
Una experiencia ideal para los foodies porteños que buscan propuestas modernas, conscientes y llenas de sabor.
Las especialidades de "Sacro"
La carta de Sacro cambia con cada estación, siempre priorizando ingredientes frescos y locales. Entre los platos más destacados del menú se encuentran:
- Empanada de carbón activado: una propuesta innovadora que combina sabor y estética, furor absoluto en redes sociales.
- Palta masala: cremosa, especiada y con un toque original que sorprende al paladar.
- Spaghetti con inspiración asiática: una fusión de culturas que aporta frescura y contraste en cada bocado.
- Shawarma de hongos: versión vegetariana de un clásico, cargada de sabor y texturas intensas.
- Ñoquis de ricotta con hongos: un plato que mezcla tradición con sofisticación, perfecto para quienes buscan comfort food en versión veggie.
- Salsifí grillado con maní: una combinación poco común que realza lo autóctono y aporta un contraste único de sabores y crocancia.
Cada preparación está pensada para resaltar lo mejor de los ingredientes naturales, aplicando técnicas de alta cocina que elevan la experiencia gastronómica en este restaurante vegetariano de Palermo.
Dónde queda "Sacro"
Ubicado en pleno Palermo Soho, rodeado de cafés de autor, diseño independiente y la mejor gastronomía moderna, Sacro se convirtió en un punto de referencia para quienes disfrutan de la cocina basada en plantas. Su propuesta no solo brilla por lo innovadora, sino también porque aporta frescura y autenticidad a la ruta veggie de Buenos Aires.
Cómo llegar a "Sacro"
El restaurante se encuentra ubicado en Costa Rica 6038, la zona más vibrante de Palermo, con fácil acceso tanto en auto como en transporte público. Desde distintas partes de la ciudad, se puede llegar a Sacro en colectivos que circulan por la Avenida Santa Fe o utilizando la línea D de subte, que tiene estaciones cercanas al polo gastronómico.
