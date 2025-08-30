El bodegón de Buenos Aires que es uno de los más recomendados de la región

Cada preparación está pensada para resaltar lo mejor de los ingredientes naturales, aplicando técnicas de alta cocina que elevan la experiencia gastronómica en este restaurante vegetariano de Palermo.

Dónde queda "Sacro"

Ubicado en pleno Palermo Soho, rodeado de cafés de autor, diseño independiente y la mejor gastronomía moderna, Sacro se convirtió en un punto de referencia para quienes disfrutan de la cocina basada en plantas. Su propuesta no solo brilla por lo innovadora, sino también porque aporta frescura y autenticidad a la ruta veggie de Buenos Aires.

Cómo llegar a "Sacro"

El restaurante se encuentra ubicado en Costa Rica 6038, la zona más vibrante de Palermo, con fácil acceso tanto en auto como en transporte público. Desde distintas partes de la ciudad, se puede llegar a Sacro en colectivos que circulan por la Avenida Santa Fe o utilizando la línea D de subte, que tiene estaciones cercanas al polo gastronómico.