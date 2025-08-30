Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral para las elecciones en provincia de Buenos Aires

En la primera instancia, el 7 de septiembre, estarán en juego puestos clave dentro de la estructura política bonaerense. Ese día se renovarán 23 bancas titulares y 15 suplentes en el Senado provincial, junto con 46 diputados titulares y 28 suplentes en la Cámara Baja. A esto se suman elecciones municipales, donde se elegirán concejales y consejeros escolares en distintos distritos, cargos que impactan directamente en la gestión local y en el funcionamiento del sistema educativo.

Para llegar con tranquilidad al día de los comicios, la consulta del padrón electoral es un paso fundamental. El procedimiento es sencillo y accesible: basta con ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense, colocar el número de DNI, seleccionar el sexo tal como figura en el documento, completar el código de verificación de seguridad y hacer clic en “Consultar”.

En cuestión de segundos, el sistema devuelve información precisa: nombre del establecimiento, dirección exacta, distrito, número de mesa y orden en el padrón. Estos datos son determinantes para evitar confusiones y agilizar el trámite el día de la elección.